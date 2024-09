Oktoberfest doprovodí zpřísněná opatření. U vstupů budou poprvé detektory kovů

Přesně v poledne začne v sobotu na Tereziánské louce v Mnichově pivní festival Oktoberfest. Primátor bavorské metropole Dieter Reiter úderem dvanácté narazí v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů sud piva, kterého v následujících dvou týdnech miliony návštěvníků vypijí několik milionů litrů.

Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat za cenu od 13,60 do 15,30 eura (341 až 384 korun), hranici 15 eur překonala cena letos poprvé.

Organizátoři pivního svátku letos počítají také s mimořádnými bezpečnostními opatřeními, poprvé se návštěvníci musejí připravit na namátkové vstupní kontroly a na případné prohlídky s detektorem kovů.

Bavorsko před Oktoberfestem avizovalo zpřísněná bezpečnostní opatření. Reagovalo tak na srpnový teroristický útok v Solingenu, kde neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie na městských slavnostech zavraždil tři lidi a osm dalších zranil, a také na zářijový teroristický útok přímo v Mnichově, kde byly cílem střelby mladého islamisty z Rakouska izraelský generální konzulát a Dokumentační centrum historie nacismu.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl, že bavorské úřady nemají žádné informace o tom, že by slavnostem hrozilo nějaké konkrétní nebezpečí, všeobecně je ale riziko islamistického terorismu vysoké. Přístup na Oktoberfest byl dosud bez bezpečnostních kontrol, u vstupů však i v minulosti stála ostraha. Už řadu let není možné až k dějišti festivalu přijet autem, okolí je z preventivních důvodů uzavřené a do zóny mohou vjet pouze místní obyvatelé.

Na bezpečnost návštěvníků bude dohlížet asi šest set policistů a dva tisíce pracovníků bezpečnostních agentur. Bojovat s kapsáři, které pivní svátek láká, pravidelně pomáhají německým policistům i jejich kolegové ze zahraničí včetně Česka. Areál o rozloze 34,5 hektaru bude snímat asi padesát kamer.

Zpřísněná opatření panovala na Oktoberfestu i dříve. Například v roce 2016 to bylo kvůli předcházející střelbě v nákupním středisku, která si vyžádala devět mrtvých. Šéf Oktoberfestu Clemens Baumgärtner před začátkem letošního festivalu slíbil, že v Německu bude v době pivního svátku "sotva bezpečnějšího místa".

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Letos to bude 189. ročník.

Pozornost bude v sobotu upřena k tomu, na kolikátý pokus se podaří primátorovi Reiterovi sud piva narazit. Zatímco předloni potřeboval tři, loni mu stačily jen dva údery. Jakmile se primátorovi úkon podaří, zvolá "O’zapft is!", což znamená, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. První pivo z naraženého sudu náleží premiérovi Markusi Söderovi, který si pak s Reiterem společně připije na šťastný a klidný průběh festivalu.

Loni Oktoberfest navštívilo přes sedm milionů lidí. Hranice sedmi milionů návštěvníků byla překonána poprvé od 80. let minulého století. Vypilo se šest a půl milionu mázů piva a návštěvníci ukradli přes 115 tisíc pivních džbánů. Festivalu pomohlo mimořádně pěkné počasí i to, že trval osmnáct dní, což je o dva dny déle než obvykle. Také letos by mělo počasí zpočátku slavnostem přát. Očekává se slunečno, o víkendu by měly teploty vyšplhat až ke dvaceti stupňům. Už od pondělí ale meteorologové hlásí déšť. Ve středu by pak mohly nad Tereziánskou louku dorazit i bouřky.

Ceny piva, které na Oktoberfestu prodává šest mnichovských pivovarů, rostou každoročně. Loni nejdražší pivo přišlo na festivalu na 14,9 eura za litr, letos překročí hranici 15 eur. Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Průměrná cena litru minerální vody bude 10,48 eura (267 korun), litru limonády 11,67 eura (293 korun). Zdražování hostinští vysvětlují inflací, vyššími výdaji na mzdy a služby a všeobecným růstem nákladů. V areálu ale budou opět rozmístěna pítka s bezplatnou vodou.

Na Tereziánské louce si návštěvníci mohou zakoupit suvenýry a svézt se na kolotočích, největší atrakcí jsou ale obří pivní stany. Ty největší mají vnitřní kapacitu zhruba pro šest tisíc hostů a s jejich stavbou začali dělníci už na začátku léta.

