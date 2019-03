V letadle do New Yorku se kvůli turbulencím zranilo 32 lidí, jeden si zlomil nohu

před 38 minutami

Třicet dva lidí utrpělo zranění při silných turbulencích, do nichž se dostal letoun společnosti Turkish Airlines při letu z Istanbulu do New Yorku nedaleko cílové destinace. Deset ze zraněných bylo převezeno do nemocnice. Informovala o tom v neděli agentura AP. Boeing-777 tureckých aerolinií, na jehož palubě bylo na 340 lidí, se do turbulencí dostal asi 45 minut před přistáním na Kennedyho letišti v New Yorku. Přistát se mu v sobotu v podvečer místního času podařilo bez potíží, uvedla AP. Většina ze 32 zraněných utrpěla pohmožděniny a byla ošetřena na letišti. Jeden člověk si zlomil nohu a spolu s několika dalšími byl převezen do nemocnice.