V lednu vyrazí do Číny mise WHO. Tým vědců bude zkoumat původ koronaviru

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšle v lednu do Číny mezinárodní tým vědců, jehož úkolem bude zjistit původ viru SARS-CoV-2. S odvoláním na mluvčího organizace o tom informovala agentura AFP. Nákaza koronavirem, který byl poprvé pozorován na konci loňského roku v čínském městě Wu-chan, se na světě prokázala u více než 73,6 milionu lidí.

"Mohu potvrdit, že to bude v lednu," odpověděl mluvčí WHO Hedinn Halldorsson na dotaz, kdy mise do Číny vyrazí. Členy vědeckého týmu budou zástupci deseti zemí: Dánska, Británie, Nizozemska, Austrálie, Ruska, Vietnamu, Německa, USA, Kataru a Japonska. Každý z nich má jinou odbornost.

Další podrobnosti k výpravě zatím nejsou k dispozici. Podle agentury AFP ale zástupci WHO v minulosti uvedli, že jednou ze zastávek bude jistě město Wu-chan v provincii Chu-pej. Už na konci října se členové vědeckého týmu poprvé setkali on-line s čínskými odborníky.

Cílem mise WHO bude zjistit, odkud se koronavirus vzal a jak se přenesl na člověka. U odborné veřejnosti převládá názor, že původním nositelem viru byl netopýr. Ze kterého zvířete se ale koronavirus přenesl na člověka, zatím není jasné. V minulosti se v této souvislosti nejčastěji hovořilo o luskounech.

Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil Čínu, že tají informace o koronaviru a Světovou zdravotnickou organizaci, že se příliš poddává vůli Pekingu. Další země sice nejsou tak kritické, i ony ale podle AFP Čínu podezřívají, že šíření viru zpočátku tajila.

Nákaza virem SARS-CoV-2 se od konce loňského roku potvrdila na světě u více než 73,6 milionu lidí. S nemocí covid-19, kterou virus vyvolává, zemřelo přes 1,6 milionu lidí, nejvíce ve Spojených státech (přes 303 tisíc). V Česku mělo zatím pozitivní výsledek testu na koronavirus přes 594 tisíc lidí. S covidem-19 jich od března 9882 zemřelo.