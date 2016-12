Betonové zábrany a 1500 policistů. Německý Kolín nad Rýnem zpřísní bezpečnost na Silvestra

před 29 minutami

Německé město Kolín nad Rýnem bude mít přísnější bezpečnostní opatření během oslav konce roku. Do ulic vyjde 1500 policistů a na některých místech budou betonové zábrany. Jde o reakci na loňské silvestrovské dění, kdy lidé ve velkém hlásili krádeže a sexuální útoky, které páchali převážně imigranti ze severní Afriky. Opatření se navíc musela upravit po teroristickém útoku z minulého týdne, kdy muž najel do davu na trzích v Berlíně a zabil 12 lidí.

Kolín nad Rýnem – V západoněmeckém Kolíně nad Rýnem bude na Silvestra hlídkovat okolo 1500 policistů a v některých ulicích budou i betonové zábrany.

Místní policie tak reaguje jednak na sexuální útoky a krádeže z loňských oslav konce roku a zároveň na teroristický útok v Berlíně z minulého týdne. Informovala o tom agentura DPA.

Plány se ještě na poslední chvíli upravovaly kvůli nedávnému útoku Anise Amriho, který najel nákladním autem do davu na vánočních trzích v německé metropoli. Objevily se totiž obavy, že by se mohli najít radikálové, kteří by ho chtěli napodobit.

"Poslední dva týdny nám ukázaly, jak křehká může být naše bezpečnost," řekl kolínský policejní prezident Jürgen Mathies. Policie je ale podle něj na oslavy příchodu roku 2017 dobře připravená.

V historickém centru města bude hlídkovat kolem 1500 policistů, tedy asi desetkrát více než v minulém roce. Kromě zemské policie se na zajištění bezpečnosti na nádražích a ve vlacích bude podílet také policie spolková. K dispozici budou strážcům zákona také vrtulníky.

Loňské oslavy Silvestra v Kolíně nad Rýnem – ale i řadě dalších německých měst – poznamenaly sexuální útoky, které páchali převážně imigranti ze severní Afriky.

Policie dosud v Kolíně nad Rýnem přijala přes 1200 trestních oznámení kvůli silvestrovské noci, z toho více než 500 právě kvůli sexuálním deliktům včetně znásilnění.

autor: ČTK