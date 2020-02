Strach z koronaviru v Itálii. Města v karanténě střeží policisté, v záloze je armáda

Počet lidí nakažených koronavirem v Itálii už překročil stovku, nemocní jsou v pěti regionech na severu země. Oznámil to v neděli guvernér regionu Lombardie Attilio Fontana. Pro více než 50 000 obyvatel 11 obcí a měst, kde se infekce objevila, platí úplná karanténa.

Vláda rezidentům zakázala zasažená města opustit, zvenčí se do nich kvůli uzavřeným přístupovým cestám nikdo nedostane. Kvůli nárůstu počtu nemocných bylo zrušeno několik utkání italské nejvyšší fotbalové ligy i tradiční, turisty hojně navštěvovaný karneval v Benátkách.

Jen v Lombardii je nyní podle Fontany 89 potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažení už jsou i ve více než milionovém Miláně, nejvíce případů ale stále připadá na město Codogno, odkud se zřejmě infekce rozšířila. Podle deníku La Stampa je dalších 17 nemocných v regionu Benátska, kde se však virus objevil pouze v obci Vo Euganeo nedaleko Padovy, odkud pocházela první italská oběť koronaviru. Pouze jednotlivé případy hlásí regiony Piemont, Lazio a Emilia Romagna.

V Itálii kvůli koronaviru zemřeli dva lidé - 78letý muž a 76letá žena. Nakažených je celkem 115, uvedla agentura ANSA.

Zákaz odcházení pod hrozbou stíhání

Italská vláda v sobotu pozdě večer oznámila, že nařídila uzavřít přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji. "Je zakázán vstup do těchto měst i jejich opuštění," komentoval mimořádné vládní opatření italský premiér Giuseppe Conte. Kdo se pokusí uzávěru porušit, tomu hrozí "trestní stíhání", dodal Conte s tím, že v případě potřeby bude do oblasti povolána armáda.

Přísný režim se týká asi 50 000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku na týden zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.

"Musíme podniknout veškeré myslitelné kroky, abychom zabránili šíření viru. Postižených lidí je mi líto, ale izolace je jediný způsob, jak zabránit, aby se z epidemie stala pandemie," řekl guvernér Fontana televizní stanici Sky.

Guvernér regionu Benátsko Luca Zaia v neděli oznámil, že kvůli šíření nákazy bude zrušen slavný benátský karneval. Ten sice začal už 8. února, jeho vyvrcholení ale mělo přijít v úterý. Ze stejných důvodů se dnes nebudou hrát fotbalové zápasy série A. Konkrétně byla zrušena utkání Inter Milán-Sampdoria Janov, Atalanta Bergamo-Sassuolo Calcio a Hellas Verona-Cagliari Calcio. Již dříve byl zrušeno druholigové utkání Ascoli Calcio proti US Cremonese.