V Hongkongu se protestovalo proti extradičnímu zákonu

Téměř dva miliony lidí v neděli podle organizátorů pochodovaly ulicemi Hongkongu a domáhaly se stažení návrhu zákona umožňujícího vydávat lidi podezřelé z kriminálního činu mimo jiné i do pevninské Číny. Policie se dopočítala 338 tisíců demonstrantů.

Zákon budí obavy, že jej Peking zneužije k pronásledování odpůrců a utužení kontroly nad bývalou britskou kolonií. Masové protesty přiměly správkyni Hongkongu Carrie Lamová, aby se za postup úřadů omluvila a aby schvalování zákona odložila na neurčito.

To ale oponentům nestačí, chtějí, aby se od zákona upustilo docela a aby Lamová odstoupila. Dnes zazněly i výzvy ke generální stávce. V pondělí se do ní chtějí zapojit některé odborové svazy, učitelé a studenti.

Před týdnem pořadatelé hovořili o milionu demonstrantů v ulicích, zatímco úřady odhadly počet demonstrantů na 250 tisíc. Již tehdy podle AFP šlo o rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997. Protesty se konají několik měsíců, ve středu proti účastníkům zasáhla policie slzným plynem a zraněno bylo na 80 lidí.

Velký dav dnes prošel asi tříkilometrovou trasu mezi parkem královny Viktorie a náměstím před budovou parlamentu. "Naše požadavky jsou jednoduché. Carrie Lamová musí odstoupit, extradiční zákon musí být stažen a policie se musí omluvit za to, že proti lidem použila mimořádnou sílu," řekl agentuře AP jeden z účastníků, John Chow.

V davu bylo vidět rodiny s malými dětmi i starší lidi, pochod byl pokojný a chvílemi se zastavoval. Většina lidí přišla oblečená do černého, někteří nesli transparenty s nápisem určeným policistům: Nestřílejte, jsme Hongkonžané.

"Správkyně naslouchá názoru, který se projevuje klidně a rozumně," uvedla Lamová v prohlášení, zveřejněném v době, kdy v ulicích byl stále velký dav. "Je ukázkou Hongkongu jako civilizované, svobodné, otevřené a pluralistické společnosti, která si váží vzájemného respektu, harmonie a rozdílnosti, a tomuto názoru naslouchá… Správkyně přiznává, že nedostatky v práci vlády vedly k nedorozumění a sporům, lidi zklamaly a zarmoutily. Správkyně se za to obyvatelům Hongkongu omlouvá a slibuje, že s upřímnějším a pokornějším přístupem přijme kritiku a zlepší službu veřejnosti," uvedla Lamová v prohlášení.

Mnozí z protestujících se domnívají, že omluva přišla pozdě, anebo žádají, aby se správkyně omluvila osobně. Aktivisté se domnívají, že Lamová ztratila důvěru veřejnosti.

"Pokud odmítá ten kontroverzní zákon zrušit úplně, znamená to, že neustoupíme. Ona zůstane, zůstaneme i my," řekla Claudia Moová, jedna z poslankyň, která prosazuje ochranu demokracie v Hongkongu. "Lamová ztratila důvěru, jak se chce s lidmi smířit?" řekl poslanec za Demokratickou stranu James To Kun-sun, který omluvu nepřijal.

"My ale bohužel víme, že i když odstoupí (Lamová), Peking si najde jinou loutku, která Hongkong povede," usoudil učitel hudby Chau Chong.

Mnozí lidé dnes přišli s květinami k improvizovanému památníku zřízenému k uctění muže, který se zabil v sobotu, když se snažil pověsit transparent. Stálo na něm "Milujte, nestřílejte a Žádné vydávání do Číny".

V době hongkongského pochodu se konal v Tchaj-peji solidární pokojný protest vsedě. Jeho účastníci se obávají, že zákon připravovaný Hongkongem představuje riziko i pro Tchaj-wan, který Čína považuje za jednu ze svých provincií.

Demonstrace v Hongkongu se podle šéfa americké diplomacie Mikea Pompea mají dostat na pořad schůzky prezidentů USA a Číny koncem června na summitu předních ekonomik G20 v Japonsku.