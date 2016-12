před 5 hodinami

Egyptský soud odsoudil k doživotnímu trestu vězení dva muže kvůli útoku v hotelu v egyptském letovisku Hurgada, při němž byli letos v lednu zraněni tři zahraniční turisté. Informovala o tom agentura AFP. Podle verdiktu soudu měli oba muži vazby na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Jeden z odsouzených se útoku v hotelu Bella Vista přímo účastnil. Druhý, džihádista Ahmad Mansúr byl odsouzen v nepřítomnosti za navádění k činu a verbování do řad IS. Muži ozbrojení noži letos 8. ledna vnikli do hotelu v turisty oblíbeném letovisku Hurgadě a zranili jednoho Švéda a dva Rakušany. Policie jednoho z útočníků zabila a druhého postřelila.

autor: ČTK