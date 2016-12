AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Letoun společnosti Afriqiyah Airways se 118 lidmi na palubě přistál na Maltě, podle agentury Reuters se stroje zmocnil nejméně jeden únosce. Vyhrožuje, že vyhodí Airbus A320 do vzduchu a tvrdí, že má u sebe granát, uvedl na webu list Malta Times. Požadavky muže ale nejsou jasné. Některá maltská média uvádějí, že únosci mohou být dva. Maltští vojáci airbus obklíčili, ale nepřibližují se k němu. Veškerý provoz na letišti je zastaven, přistávající letadla jsou přesměrována do Catanie na Sicílii. Unesený stroj původně letěl na libyjské vnitrostátní lince ze Sabhy na jihu země do metropole Tripolisu.

Připravujeme podrobnosti.

Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2016

autor: Zahraničí