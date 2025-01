V britské kauze gangů zneužívajících děti pochybila celá společnost, míní expertka

Není náhodou, že se případy zneužívání dětí, které se odehrály před několika lety, soustředily právě na jednu z nejchudších oblastí severní Anglie, uvedla anglistka Johana Klusek z Etnologického ústavu Akademie věd. Podle ní rozsah kauzy podcenila nejen média a policie, ale selhání lze připsat celé společnosti.

Není náhodou, že se případy zneužívání dětí, které se odehrály před několika lety, soustředily právě na jednu z nejchudších oblastí severní Anglie. Takzvané grooming gangy, tvořené často pákistánskými pachateli, cílily na děti ze znevýhodněného prostředí, převážně dívky ve věku 11 až 18 let. Zneužívali je muži napříč věkovými kategoriemi, etnickými skupinami i společenskými vrstvami, uvedla anglistka Johana Klusek z Etnologického ústavu Akademie věd. Podle ní rozsah kauzy podcenila nejen média a policie, ale selhání lze připsat celé společnosti.

Téma gangů opět rezonuje ve společnosti i médiích. Impulzem pro obnovení zájmu o tento skandál, který v 90. letech začal v průmyslově upadajících oblastech jako Rotherham či Newcastle, byl tweet miliardáře Elona Muska na platformě X ze začátku letošního roku. Obvinil v něm britského premiéra Keira Starmera, že nese spoluzodpovědnost za údajné nedořešení případu z dob svého působení jako nejvyšší státní zástupce v letech 2008 až 2013. Starmer v reakci odsoudil šíření lží a dezinformací.

Podle odbornice zájem veřejnosti o problematiku zesílil i kvůli novým svědectvím obětí. "Snaha pochopit tyto události vyžaduje širší kontext, včetně vlivu britského kolonialismu a přístupu k imigrantům. Jednalo se o selhání celé společnosti, nejen jedné politické garnitury," řekla Klusek.

"V 90. letech se v chudých oblastech Británie, postižených deindustrializací, začaly formovat skupiny, které cíleně zneužívaly děti ze znevýhodněného prostředí. Tyto gangy, často spojované s komunitami asijského původu, lákaly nezletilé dívky na jídlo, péči, drogy a alkohol. Následovala manipulace a sexuální zneužívání," uvedla.

Gangy řádily v letech 1997 až 2013. Podle zpráv z posledních let se jednalo o tisíce obětí. Klusek podotkla, že skutečný rozsah skandálu zůstává nejasný, stejně jako přesné propojení jednotlivých skupin. Ačkoli média i policie o případech pravidelně informovaly, problémem bylo rozkrývání rozsáhlých sítí pachatelů, míní. Kromě mužů pákistánského původu byli mezi odsouzenými i Britové jiných etnik a společenských vrstev, včetně bohatých politiků.

"Přestože mnoho pachatelů bylo odsouzeno, část z nich již byla propuštěna nebo čeká na deportaci do Pákistánu, který je však odmítá přijmout. Mnozí se navíc po propuštění vracejí do lokalit, kde žijí jejich oběti," řekla Klusek. Dodala, že některá vyšetřování stále pokračují a mají pokračovat až do roku 2027.