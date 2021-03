Ve Velké Británii dostala vakcínu proti covidu už polovina dospělých

Ve Velké Británii alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dostala polovina dospělých. Dnes to na twitteru oznámil ministr zdravotnictví Matt Hancock. I přes pokroky v očkování dnes člen vládní zdravotnické komise SAGE vzkázal veřejnosti, že kvůli nebezpečí zatažení nových mutací koronaviru s velkou pravděpodobností nebude možné letos v létě odjet na dovolenou do zahraničí.

První dávku očkování má za sebou 26,2 milionu lidí, i druhou asi dva miliony. V pátek se nechal naočkovat také premiér Boris Johnson, který covid-19 prodělal loni na jaře.

Agentura Reuters uvádí, že s vakcinační kampaní zatím nejvíce pokročil Izrael, následují ho Spojené arabské emiráty, Chile a Británie. Investoři bedlivě sledují, která z ekonomik by se díky tomu mohla zotavit jako první.

Epidemická situace v Británii se od ledna, kdy byly v mnoha nemocnicích přetížené jednotky intenzivní péče, výrazně zlepšila. Na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním úhrnu připadá 59 nových případů nákazy, píše agentura DPA. Podle expertů je to díky přísným protikoronavirovým opatřením, která jsou stále v platnosti, i díky pokrokům v očkování. S tím se ve Spojeném království začalo loni 8. prosince.

Lidé v Británii mají za nynější karantény zakázáno cestovat a vláda dala najevo, že výjezdy do zahraničí nebudou povoleny nejméně do 17. května. Nicméně Mike Tildesley, infektolog z univerzity ve Warwicku, který je členem vládní poradní komise SAGE, dnes upozornil, že nebezpečí zavlečení variant odolných vůči vakcínám zřejmě zmaří plány lidí na letní dovolenou mimo Británii. "Podle mého názoru je velmi nepravděpodobné, že by běžní dovolenkáři mohli letos v létě cestovat do zahraničí," řekl Tildesley rozhlasové stanici BBC.

Reuters uvádí, že jeho prohlášení znamená další ránu pro turistickou branži, která doufala, že po ztracené loňské sezoně bude letos možné znovu cestovat. Mnoho z firem podnikajících v tomto odvětví má finanční problémy.