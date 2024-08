Těžký kalibr. Rusové stupňují jaderné dusno "drony soudného dne" i křiklavými výroky

V ruské státní televizi zazněly spekulace o tom, že Ukrajina dostala od Západu taktické jaderné zbraně. "Jsem si jistý, že taktické jaderné zbraně už na Ukrajině jsou," řekl bez jediného důkazu šéf prokremelského think-tanku Centrum politických informací Alexej Muchin. V uplynulém týdnu nejde o jedinou událost, která stupňuje jaderné dusno ze strany Kremlu.

I když neexistují žádné důkazy o tom, že by Západ Ukrajincům jaderné zbraně dodal, podle Muchina byly dopraveny společně s letouny F-16. "Bohužel praxe ukazuje, že když Ukrajina něco oznámí, stalo se to fakticky před několika měsíci," řekl Muchin narážkou na Zelenského oznámení o dodání F-16.

Šlo o silný výrok i na poměry tradičně vyhrocené kremelské propagandy. Potvrdila to i bezprostřední reakce ve studiu. Druhý host ruské televize Konstantin Zatulin, člen vládnoucí strany Jednotné Rusko Muchinův zjevně lživý výrok dementoval. "Tomu vůbec nevěřím. Jsem si jistý, že rozhodně nepřekročili hranici spojenou s dodávkou taktických jaderných zbraní," oponoval.

O tom, že Rusko opět stupňuje rétoriku kolem možného použití jaderných zbraní, svědčí i zpráva ruské tiskové agentury TASS z minulého týdne. V ní generální ředitel Centra pro integrovaná bezpilotní řešení (CUS) Dmitrij Kuzjakin oznámil, že jejich dron "soudného dne" umí monitorovat úroveň radiace v případě použití jaderných zbraní.

Jde o dron typu FPV (first-person view) vybavený systémy pro kontrolu radiačního pozadí po útoku za účelem ochrany vojenského a civilního personálu. Kromě monitorovacího zařízení dron využívá kameru, která přenáší obraz v reálném čase a umožňuje tak jeho dálkové ovládání pomocí brýlí pro virtuální realitu, mobilního telefonu nebo tabletu.

Podle Kuzjakina je dron malý, kompaktní a lze ho uložit vedle pozemního zařízení pro monitorování jaderných zbraní. Dron dokáže letět až 20 minut a urazí až dva kilometry v závislosti na terénu, signálních podmínkách a úrovni kontaminace.

"FPV drony jsou známé svou obratností a rychlostí a v kombinaci se správnými dovednostmi pilota mohou při průzkumu prolétávat budovami nebo průmyslovými objekty a kontrolovat každý kout. Dron by měl být vybaven senzorem toxických látek nebo dozimetrem, které pilota upozorní, že úroveň radiace překročila bezpečné limity," popsal Kuzjakin.

Podle serveru Kyiv Post je možné, že oznámení o nových dronech je dalším dílkem do skládačky, na jejímž konci by Moskva na území Ukrajiny použila jaderné zbraně. "Jsem přesvědčen, že zdravý rozum zvítězí a svět od použití jaderných zbraní upustí a náš dron soudného dne nebude nikdy potřeba. Přesto se domníváme, že by bylo zločinem nepřipravit se i na ty nejhorší scénáře," uvedl Kuzjakin pro agenturu TASS.

