Studoval v Brně, teď se vrací jako hlava státu. Prezident Mosambiku dodnes umí česky

Studovali na stejné vysoké škole, oba jsou hlavami svých států a mohou spolu mluvit česky. Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přivítá mosambického prezidenta Filipeho Nyusiho, absolventa strojního inženýrství na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně.

"Pan prezident na naši zemi rád vzpomíná, na letišti jsme se bavili česky," popsal deníku Aktuálně.cz ministr zahraničí Jan Lipavský, který Nyusiho a jeho manželku přivítal po přistání v Praze. "Jde o příklad skvělých vazeb, na kterých naše země mohou stavět," dodal.

Vazba nynějšího prezidenta Mosambiku, země ležící na jihovýchodě Afriky, na Česko sahá až do 80. let. Nyusi mezi lety 1985 a 1990 studoval na tehdejší Vojenské akademii Antonína Zápotockého a získal zde titul inženýra strojírenství. Naučil se plynně česky a do Brna se v roce 2013 vrátil už jako ministr obrany své země. Domluvil také spolupráci s touto školou na výcviku vojáků, píše mosambický server Club of Mozambique.

Ráno jsem v Praze přivítal mosambického prezidenta Filipa Nyusiho, který v naší zemi v minulosti studoval. Přesně na takovýchto vazbách můžeme stavět. 🇨🇿🇲🇿 pic.twitter.com/7E46lIyqim — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 7, 2023

V roce 2016 také dopomohl tehdejšímu českému prezidentovi Miloši Zemanovi k oficiální návštěvě Portugalska, když se přimluvil u svého portugalského protějšku, se kterým se zná z Mosambiku.

Pozvánku na návštěvu Česka Nyusimu předal v dubnu český diplomat Radek Rubeš a uvedl, že mosambického prezidenta "vnímáme jako našeho bratra".

Nyusiho v Česku kromě setkání s Petrem Pavlem a večerní recepce na Hradě čeká také jednání ve firmě Aero Vodochody, která se specializuje na výrobu letadel, nebo prezentace výrobků České zbrojovky.

V úterý se setká s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a poobědvá se senátory. Poté mosambický prezident zamíří do Brna, kde navštíví svou alma mater. Jednat bude také s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). Návštěvu zakončí podvečerní procházkou historickým centrem města.

Nyusi není jedinou hlavou státu, která absolvovala českou nebo československou vysokou školu a dodnes hovoří česky. V 60. letech minulého století v Praze studoval i současný kambodžský král Norodom Sihamoni. Perfektně česky hovoří i současný angolský ministr pro ekonomiku a plánování Mario Augusto Caetano Joao, který v Praze získal dva univerzitní tituly a letos v červnu ve své zemi jednal se šéfem české diplomacie Janem Lipavským.

Kdo je Filipe Nyusi

Mosambický prezident Filipe Jacinto Nyusi se narodil v roce 1959 do politicky aktivní rodiny. Jeho rodiče byli členy politické strany Frelimo usilující o nezávislost na portugalských kolonistech, Nyusi do ní sám ve 14 letech vstoupil. V té době za sebou měl už studium na základní škole v sousední Tanzanii, kam se přesunul kvůli mosambické válce za nezávislost. Později zde získal i politický a vojenský výcvik, píše server Black Past.

Po návratu z Československa začal pracovat pro přístavní úřad, byl prezidentem prvoligového klubu, učil na univerzitě a získal doktorát ve Velké Británii.

V roce 2008 se Nyusi stal ministrem obrany a v roce 2015 zvítězil v prezidentských volbách. Mandát hlavy státu obhájil o čtyři roky později.