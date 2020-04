Uvnitř pohřebního ústavu v New Yorku: docházejí rakve i urny, obřady se zmenšily

V podzemí harlemského pohřebního ústavu v New Yorku čeká 48 těl. O jejich poslední cestu se postará čtveřice žen, "sesterstvo v podpatcích", popisuje je agentura Reuters. Tyto ženy věří, že každý si zaslouží takové rozloučení, jaké si přeje. Pandemie jim to ale znemožňuje. Pochovat všechny potrvá týdny, či dokonce měsíce.

"Chcete šest limuzín a chcete je namalovat narůžovo? Tak jo," vypráví Lily Sageová Weinriebová, jak dříve probíhala příprava pohřbu. "Teď to ale spíš vypadá na: Chcete kremaci? Promiňte, ale ne. Chcete pohřeb a už máte vymyšleno, jak bude vypadat? Promiňte, ale ne."

Zaměstnanci pohřebních ústavů mají stejně jako lékaři a sestry v koronavirové epidemii více práce. Jenom tak trochu na druhé, méně viditelně straně. Nezachraňují živé, ale starají se o mrtvé.

"Bylo nám řečeno, že jsme hrdinové, protože jsme v první linii. Ale já mám pocit, že každý den v očích rodin selhávám," říká Weinriebová.

Šestatřicetiletá koordinátorka pohřebních služeb v Harlemu Jenny Adamesová si vzpomíná na první případ oběti koronaviru, který ji rozbrečel. "Potřebuji pomoct," volal jí každou hodinu muž, kterému zemřel kamarád. Jeho tělo zůstalo ležet v pečovatelském domě, kde se o něj před smrtí starali. "Nevím, co mám dělat. Nechci, aby ho hodili do jámy na poli. Prosím, Jenny, pomoz mi," vzpomíná Adamesová. Nemohla ale nic dělat.

Bojí se o své rodiny

Stejně jako zdravotníci také ti, kteří se starají o oběti, se obávají nákazy. Mají strach o své rodiny.

Třiatřicetiletá Nicole Warringová se například bojí o svého desetiletého syna. Její přítel se nakazil koronavirem, ale vyléčil se. "Je to traumatizující pro všechny," říká.

Jenny poslala svoji dceru bydlet s babičkou. "Potřebuje svou matku. Nepotřebuje Jenny, ředitelku pohřebního ústavu."

Šestatřicetiletá Alisha Narvaezová chtěla ochránit svoji dospívající dceru a poslala ji nejprve bydlet ke své sestře. Ale odloučení pro ně bylo těžké, a tak se vrátila. "Musím se ujistit, že jsem zdravá, abych jí neublížila," říká Alisha. "Ačkoliv byla v karanténě několik týdnů, každý den, když se vrátím z práce, je pro ni znovu nultým dnem." Žena se proto sprchuje v práci i po návratu domů, dezinfikuje si kabelku, vyplachuje ústa.

Pětadvacetiletá Weinriebová děti nemá, ale odstěhovala se aspoň ze sdíleného bytu. Aby nenakazila rodiče, kteří si ji vzali k sobě, spí často v kapli v pohřebním ústavu. "Je to na nic," přiznává.

Osamělé pohřby

Většina obětí pandemie umírá o samotě a jejich příbuzní jsou často sami v karanténě. Poslední rozloučení je tak těžko proveditelné. Obřadu se může účastnit maximálně deset lidí. Aby se mohla rozloučit širší rodina, střídají se pozůstalí u rakve po hodině.

Pokud jsou mimo karanténu, nechává ústav pozůstalé po kremaci těla přesypat popel do urny.

K dispozici mají příbuzní obětí i Jennyino soukromé telefonní číslo, zprávy jí přicházejí pozdě do noci.

V New Yorku na pandemii zemřelo téměř 17 tisíc lidí. Město má k dispozici pouze čtyři krematoria. Oběti pandemie se začaly pochovávat v masovém hrobě na Hart Island.

Nemocnice nemají dost místa pro mrtvé, těla se kupí na sobě. "Vidíš tuny pytlů s těly se štítkem covid-19, covid-19, covid-19. Je to jako hororová show," popisuje Nicole.

Dodavatelům ústavu docházejí rakve i urny. Pozůstalí už si je nemohou vybírat z katalogu, maximálně si mohou říct o určitou barvu.

Je potřeba omezit soucit

Mezi oběťmi koronaviru je i dědeček Jenny. Zemřel 6. dubna. Její teta umřela s podezřením na nákazu o týden později. O oba se postarala sama Jenny. V době pandemie je podle ní nutné omezit soucit.

"Nepotrpím si na emoce, abych řekla pravdu. Nechci znít bezcitně, ale je to práce. To je to, co dělám," dodává.