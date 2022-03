Mediální obraz války. Politolog vysvětluje, které informace brát s rezervou a proč

Ukrajina naprosto výrazně vyhrává informační válku oproti Rusku. To se zdiskreditovalo už jen svými tvrzeními, že ji přece nenapadne. Ale těžko se porovnává narativ řízený Ukrajinou versus realita, kterou úplně neznáme. Veškeré zprávy o ztrátách na vojácích i technice tak musíme brát jednoznačně s rezervou, uvádí pro Aktuálně.cz rusista a politolog Karel Svoboda.

Ovládnutí informačního prostoru Ukrajinou může podle Svobody ještě výrazně posílit vojenskou i humanitární pomoc, která do země putuje z ostatních států. "Na začátku války zejména z Německa totiž zaznívaly hlasy: 'My vám nic posílat nebudeme, protože stejně brzo prohrajete'," podotýká Svoboda z Katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

"Ale samotný průběh války poukazuje na to, že Ukrajina neprohrává tak jednoduše a je otázkou, zda vůbec prohraje. A Ukrajinci to takto reportují. Kdyby se totiž zdálo, že prohrávají, tak ochota dodávat tam zbraně a další materiál bude výrazně nižší, protože by si každý řekl: 'Proč bychom tam něco dodávali, když už to stejně končí'," dodává.

Ruská armáda podle něj ve válce na Ukrajině získala obraz zkorumpovaného a nefunkčního vojenského tělesa, které postupuje jen díky hrubé síle. "Vladimir Putin ji předtím celou dobu stavěl do pozice, že je vysoce efektivní, dokáže přesnými údery ničit nepřítele a rychle postupovat," uvádí politolog. "Ale obrázek, který vidíme, je takový, že vojáci nemají dostatek zimního vybavení, proviantu ani pohonných hmot," dodává.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Svoboda také komentuje, jaký je na bojišti poměr obou armád nebo čím se Rusko v informačním prostoru zdiskreditovalo.