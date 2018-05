Útočník z Lutychu ještě před střelbou zavraždil svého spoluvězně, udeřil ho do hlavy

před 1 hodinou

Muž, který v úterý v centru belgického města Lutych zastřelil dvě policistky a jednoho civilistu, zavraždil den předtím ještě jednu osobu, svého někdejšího spoluvězně. Oznámil to belgický ministr vnitra Jan Jambon. Útočníkův bývalý spoluvězeň byl podle Jambona nalezen mrtev ve svém bydlišti v obci On na jihu Belgie. Podle policejních zdrojů, které citovala belgická média, mu vrah zasadil smrtelný úder do hlavy, patrně kladivem. Pachatelem úterního útoku byl podle belgických médií Belgičan Benjamin Herman, který byl ve výkonu trestu mimo jiné za obchod s drogami. Čin spáchal během jednodenní propustky z vězení. Obyvatelé Lutychu budou ve středu za oběti útoku držet ve 13:00 minutu ticha.