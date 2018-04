před 36 minutami

V Belgii začne 15. května soud se třemi firmami obviněnými z vývozu chemikálií do Sýrie. Mezi těmito látkami byl také isopropanol, který lze použít k výrobě sarinu. Firmy neměly pro vývoz licenci, uvedla agentura Reuters. Panuje podezření, že ačkoliv se Sýrie měla svých chemických zbraní zbavit, v bojích je stále používá. Poslední podobný incident se stal 7. dubna v Dúmě u Damašku. Proces se bude konat v Antverpách a obviněná je chemická skupina AAE Chemie a její dva partneři Danmar Logistics a Anex Customs, dále pak jeden ředitel a jeden manažer. Obviněným hrozí podle britského listu The Guardian trest v rozpětí čtyř měsíců až pěti let.

autor: ČTK | před 36 minutami