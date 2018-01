Útočník vjel ukradeným policejním autem do čekárny nádraží v New Jersey, nikoho nezranil

před 4 hodinami

Bez zranění se v pondělí obešel incident na nádraží v Hobokenu ve státě New Jersey, kde se zatím blíže neidentifikovaný útočník zmocnil policejního vozu a proboural se do dveří nádražní čekárny. Muž byl zadržen, jeho jméno ale policie nezveřejnila. Podle mluvčí železnic Nancy Snyderové se vyšetřovatelé snaží zjistit motivy pachatelova činu. Hoboken je živou dopravní křižovatkou, lokalita leží na pravém břehu řeky Hudson na dohled od New Yorku. Útočník, který čin provedl v ranní špičce, způsobil ve vchodu do nádražní budovy značné škody. Doprava ale nebyla přerušena, uvedla Snyderová.

autor: ČTK | před 4 hodinami

Související





Hlavní zprávy