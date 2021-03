Útočník ve Švédsku pobodal osm lidí, policie případ vyšetřuje jako terorismus

Při útoku nožem ve městě Vetlanda na jihu Švédska bylo zraněno osm lidí, z toho dva vážně. Policie čin vyšetřuje jako terorismus. Pravděpodobného pachatele, kterým je přibližně dvacetiletý muž, strážci zákona postřelili a zatkli. S odvoláním na policii o tom informovaly zahraniční tiskové agentury.

Podle agentury DPA byl údajný útočník zasažen do nohy a nyní je v péči lékařů. Zranění jej ale "zřejmě neohrožují na životě", sdělil šéf místní policie Jonas Lindell.

Několik oblastí ve středu města vzdáleného asi 270 kilometrů na jihozápad od Stockholmu bylo uzavřeno. Podle agentury Reuters však zatím nic nenasvědčuje tomu, že útočníků bylo více. Policie rovněž uvedla, že má situaci pod kontrolou.

Policisté nejprve případ vyšetřovali jako pokus o vraždu, později ho ale přehodnotili na možný terorismus. "Zahájili jsme předběžné vyšetřování pokusu o vraždu, ale existují vyšetřovací poznatky, které nás přiměly vyšetřovat možné teroristické motivy," řekla novinářům šéfka regionální policie Malena Grannová. Dodala, že podezřelý útočil na nejméně pěti místech města.

Policisté přijeli na místo činu v centru města s přibližně 13 000 obyvateli kolem 15:00 poté, co lidé hlásili několik zraněných bodnou zbraní, uvedla veřejnoprávní televize SVT. Ministr vnitra Mikael Damberg hovořil o několika těžce zraněných osobách.

Švédský premiér Stefan Löfven odsoudil útok jako "hrůzný čin" a dodal, že na případu pracuje také tajná policie Säpo. "Průběžně vyhodnocují, zda je důvod k posílení bezpečnostních opatření, a jsou připraveni tak v případě potřeby učinit," uvedl v prohlášení citované švédskou tiskovou agenturou TT.

Švédsko v posledních letech zažilo dva teroristické útoky. Při prvním z prosince 2010 otřásly centrem švédské metropole dva výbuchy, které byly dílem sebevražedného atentátníka. Zahynul ale jen útočník, další dva lidé byli zraněni. Druhý útok se odehrál v dubnu 2017. Radikální islamista při něm najel vozem do davu lidí na rušné obchodní třídě v centru Stockholmu a zabil pět lidí. Policie jej zatkla poté, co naboural do obchodního domu a nebyl schopen pokračovat v jízdě. V roce 2018 byl uzbecký občan Rakhmat Akilov odsouzen za tento teroristický útok na doživotí.