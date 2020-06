Při útoku nožem zemřeli v Anglii tři lidé, policie vyšetřuje případ jako terorismus

Tři lidé zemřeli a dva jsou v kritickém stavu v nemocnici po útoku nožem v anglickém Readingu. Uvedl to deník The Telegraph s odvoláním na blíže neupřesněný zdroj. Policie na místě zadržela muže a útok vyšetřuje s podezřením na terorismus, sdělila televize Sky News. The Telegraph původně psal, že bezpečnostní složky incident považují za náhodný útok.

Podle televize Sky News se útok odehrál v parku Forbury Gardens na místě, kde se dříve v neděli uskutečnila poklidná demonstrace hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) proti rasismu a policejnímu násilí. Není přitom jasné, zda incident s protestem nějak souvisel. Organizátoři demonstrace nicméně sdělili, že všichni účastníci manifestace jsou v pořádku a odešli předtím, než se útok odehrál. Radnice vyzvala občany, aby se v oblasti "vážného incidentu" nezdržovali. Na místo dorazily dvě sanitky, dva záchranné vrtulníky a několik policejních vozů. Premiér Boris Johnson řekl, že myslí na všechny, kteří byli "děsivým incidentem" v Readingu postiženi. Poděkoval také záchranným složkám na místě. Ministryně vnitra Priti Patelová na Twitteru sdělila, že je zprávami o útoku "hluboce znepokojena". "Mé myšlenky jsou se všemi, kterých se incident týká, včetně policie a záchranářů na místě činu," napsala.