Smrti tisíci řezy. Rusko na Ukrajině sází na brutální taktiku. Cena za ni je obrovská

Ukrajina čelí stále vážnějším problémům kvůli nedostatku vojáků na všech frontových liniích. Rusko proto sází na brutální, nákladnou, ale účinnou taktiku, aby zatížilo obranu napadené země.

"Ukrajinské vojenské jednotky ze strany Rusů čelí značnému náporu ruské taktiky," popsala vedoucí pracovnice amerického think-thanku Carnegie Endowment for International Peace Russia and Eurasia Program Dana Massicotová v podcastu nevládní organizace Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Podle expertky útočí Rusové na Ukrajince ve velmi malých skupinách, ale neustále, ve dne i v noci. "Je to smrt tisíci řezy. Pro jednotky, které nemají dostatečný počet mužů, je to velmi stresující," doplnila Massicotová, která se nedávno vrátila z výzkumné cesty na Ukrajinu, kde se setkala s různými vojáky, kteří jí popsali problémy na bojišti.

Tato ruská strategie se označuje jako "útok malou lidskou vlnou" a je pro Ukrajinu problémem po celou dobu válčení s Ruskem. Nyní ale představuje obzvlášť velkou výzvu, protože se Kyjev potýká s kritickým nedostatkem vojáků.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snížil věkovou hranici pro mobilizaci z 27 na 25 let. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena ale tlačí na Kyjev, aby hranici ještě snížil a rozšířil tak počet lidí, kteří mohou na frontě bojovat.

Mobilizační problémy ale musí řešit i Rusko, které se potýká s výraznými ztrátami na bojišti. Taktika útočných vln je vysoce nákladná, podle analytiků z amerického think-tanku Institut pro studium války (ISW) ji Rusko nebude schopné dlouhodobě udržet.

"Rusko používá taktiku v sovětském stylu, kdy každá získaná pozice ospravedlňuje ztráty, bez ohledu na to, jak jsou těžké. Vysílá jednu vlnu vojáků za druhou a poskytuje nedostatečně zásobeným a vyzbrojeným ukrajinským jednotkám jen málo odpočinku a oddechu. To se projevilo mimo jiné v Bachmutu, Avdijivce a teď i u Pokrovsku," píše server Business Insider.

Podle Massicotové Moskva s brutální taktikou navzdory tomu, že přináší drtivé ztráty, nepřestane. "Počet obětí nevede k zastavení této strategie nebo těchto vln útoků," řekla. I ruské vedení dalo najevo, že je ochotné ztráty v drtivé, útočné kampani snášet.

Loňský listopad se stal pro ruskou armádu nejhorším měsícem konfliktu s celkovým počtem téměř 46 tisíc ztrát, uvedlo britské ministerstvo obrany. Byl to také pátý měsíc v řadě, kdy Moskva zaznamenala nárůst počtu zabitých nebo těžce zraněných vojáků.

