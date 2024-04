Bitva v bahně a vodě. Ukrajinci po dlouhé době uspěli a vyhnali Rusy od Kremminy

Ukrajinská armáda po delší době zaznamenala větší úspěch v bojích proti ruským okupantům. Na severním úseku fronty - západně od města Kreminna v Luhanské oblasti - sérií protiútoků zničila jejich pozice v okolí lomu.

O úspěšném manévru Ukrajinců s odvoláním na zdroje z ozbrojených sil informuje zpravodajský web RBK Ukraine. Vytlačení Rusů dokládají také aktuální mapy amerického Institutu pro studium války, který monitoruje pohyby vojsk.

Ruští váleční blogeři na sociální síti Telegram rovněž uvádějí, že se jejich vojáci museli stáhnout kvůli prudkým ukrajinským protiútokům. V okolí Kreminny na ruské straně bojují příslušníci speciálních čečenských jednotek Achmat.

Ukrajinci okupanty vytlačili od vesnice Terniv, která je prudkými boji zničená. Kyjev informuje o tom, že nejnovější boje se odehrávají v hlubokém bahně a vojáci se musí brodit vodou po kolena. "Jarní tání podstatně změnilo podobu bojiště v Serebrjanských lesích. Hladina vody výrazně stoupla a zaplavila naše i nepřátelské zákopy," citují ukrajinská média jednoho z vojáků.

Jeden z ukrajinských velitelů vypověděl, že Rusové nedávno omylem ostřelovali vlastní pozice a zničili palbou několik svých obrněných transportérů.

Cíl vytyčený Kremlem

Zatímco Ukrajinci mají málo dělostřelecké munice, Rusům se podle RBK Ukraine nedostává právě transportérů. Zprávy z města Časiv Jar, které se Rusové snaží dobýt, uvádějí, že transportér přiveze na určené místo několik příslušníků ruské pěchoty, vysadí je a vrací se zpět. Většinu Časiv Jaru, ležícího západně od Bachmutu, ovládají Ukrajinci, ale město je téměř celé srovnané se zemí.

Protiútok v Kreminně je prvním ukrajinským teritoriálním ziskem po delší době. Letos postupují hlavně Rusové, od začátku roku dobyli Avdijivku a několik vesnic v okolí. Jak území kolem Kreminny, tak Časiv Jar jsou branou do velkého města Kramatorsk. Pokud by se Rusové této oblasti zmocnili, dostali by se před něj a tím i blíž cíli, který vytyčil Kreml: dobýt celý Donbas a připojit ho k Rusku.

"Nasazují ve věší míře letectvo, ale zatím naše obrana drží a odrážíme je," řekl ukrajinské televizi Oleksandr Kalašnikov z brigády, která je dislokována v Časiv Jaru. Armáda v úterý popřela zprávy, že Rusové pronikli do východních částí města.

Na rozdíl od Časiv Jaru mají Kreminnu v rukou Rusové už dva roky. Při útoku na město při palbě z ruských tanků 11. března 2022 zemřelo šestapadesát lidí v místním domově pro seniory. Ukrajinci pak na několik dní získali město zpět, ale Rusové se vrátili.

Kyjev vyzývá Evropu a Spojené státy, aby rychleji ukrajinské armádě dodávaly dělostřeleckou munici, jinak nebude možné zastavit ruský postup. Podle informací ukrajinské vojenské rozvědky HUR Rusové cvičí a mobilizují 300 tisíc nových vojáků pro boj na Ukrajině. Nový zákon o mobilizaci, podepsaný prezidentem Volodymyrem Zelenským, má ukrajinskou obranu posílit o zhruba půl milionu vojáků.

Video: Ukrajina nesmí existovat, tvrdí ruská propaganda