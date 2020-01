Solejmáního tělo dorazilo do Íránu. USA vytipovaly 52 odvetných cílů, oznámil Trump

Spojené státy vytipovaly 52 íránských cílů, které zasáhnou, pokud Teherán v odvetě za zabití velitele elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního zaútočí na Američany či americký majetek. Na twitteru to v sobotu večer napsal americký prezident Donald Trump, podle kterého v případě íránské akce USA zareagují "velmi rychle a velmi tvrdě".

Vlivný íránský generál Solejmání v pátek zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu.

Jeho tělo bylo po sobotním smutečním procesí v Iráku přepraveno do Íránu dnes brzy ráno. Ještě v neděli má být převezeno do šíitského posvátného města Mašhad na severovýchodě země, odtud v pondělí do Teheránu a v úterý pak do jeho rodného Kermánu, kde bude Solejmání pohřben.

Íránští poslanci na nedělní začínající schůzi parlamentu přišli oblečení v černých košilích a vykřikovali protiamerická hesla. Nákupní centra zůstanou v pondělí, posledním dnu třídenního smutku vyhlášeného v Íránu i Iráku zavřená. Univerzita v Teheránu přesunula termíny zkoušek.

Írán za jeho smrt slibuje Američanům tvrdou pomstu. Agentura AP napsala, že není jasné, kdy Teherán odvetu podnikne a jakou bude mít podobu, je prý však pravděpodobné, že přijde až po skončení třídenního smutku vyhlášeného v Iráku i Íránu. Pozornost se zaměřuje především na Irák, kde Teherán a Washington od invaze v čele s Američany z roku 2003 soupeří o vliv.

Jedna z Íránem podporovaných milicí působících v Iráku vyzvala příslušníky iráckých bezpečnostních sil, aby se od dnešního večera nepřibližovali do vzdálenosti menší než jeden kilometr od základen využívaných Američany. Nicméně američtí vojáci na vojenských stanovištích působí vždy s iráckými kolegy.

Varování z Bílého domu

Íránci podle šéfa Bílého domu "hovoří velmi směle" o pomstě za smrt Solejmáního, který byl "jejich teroristickým vůdcem" a "právě zabil jednoho Američana a zranil mnoho dalších, nemluvě o všech těch lidech, které zabil během svého života, včetně stovek íránských demonstrantů".

Podle Trumpa Solejmání "už útočil na naše velvyslanectví a připravoval se na další údery na jiných místech".

Podle amerického prezidenta dělá Teherán mnoho let jen problémy. "Budiž toto varováním, že když Írán zaútočí na Američany nebo americký majetek, vytipovali jsme 52 íránských míst," uvedl Trump na twitteru.

Některé z vytipovaných cílů jsou podle něj velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu. "Tyto cíle a Írán samotný zasáhneme velmi rychle a velmi tvrdě. USA si nenechají líbit žádné další hrozby," dodal Trump.

Počet cílů podle Trumpa odkazuje na 52 rukojmích, které drželi íránští radikální studenti po propuštěních 14 z původních 66 zajatců na americkém velvyslanectví v Teheránu v letech 1979 až 1981. Všichni rukojmí byli propuštěni po 444 dnech v zajetí výměnou za uvolnění íránských kont a další ústupky.

Představitel íránských revolučních gard v sobotu uvedl, že Írán bude Američany trestat kdykoliv, kdy mu budou na dosah.

Kongres obdržel zprávu

Americký Kongres mezitím dostal z Bílého domu formální oznámení o pátečním útoku na Solejmáního. Zákon z roku 1973 vyžaduje, aby americká administrativa zákonodárce informovala do 48 hodin o zapojení ozbrojených složek do vojenské akce.

Formální oznámení by mělo obsahovat podrobnosti o pátečním útoku, podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové ale Bílý dům celý text označil za tajný. Rozhodnutí zprávu utajit označila Pelosiová za "krajně neobvyklé".

Vládní oznámení přitom podle ní vyvolává více otázek, než dává odpovědí. Útok na Solejmáního dnes Pelosiová znovu označila za "provokativní" a "nepřiměřenou" a řekla, že jsou kvůli útoku američtí občané, vojáci a jejich spojenci v nebezpečí.

Solejmání velel oddílům Kuds, které jsou složkou íránských revolučních gard odpovědnou za operace mimo Írán. Některé zdroje Solejmáního označovaly za jednoho z nejmocnějších mužů v Íránu. Spolu s ním zemřel v pátek zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis a další lidé. Podle USA připravoval Solejmání útoky na americké diplomaty a vojáky na iráckém území.

Mezinárodní koalice bojují proti teroristické organizaci Islámský stát, v jejímž čele Spojené státy stojí, mezitím dnes potvrdila dva sobotní útoky na irácké základny se spojeneckými vojáky. Žádný voják zranění neutrpěl, podle prohlášení ale nelze vyloučit, že zranění utrpěli místní obyvatelé. Terčem útoků se podle prohlášení staly základna v Bagdádu a letecká základna Balad.

Video: Analytik Mehdi Parpanchi odpovídá na otázky týkající se smrti vůdce íranských elitních jednotek.