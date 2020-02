Nejen rivaly. Američané a Němci po desetiletí odposlouchávali i spřátelené státy

Americká Ústřední zpravodajská služba CIA společně s německou Spolkovou zpravodajskou službou po dlouhá desetiletí odposlouchávaly tajnou komunikaci nejen rivalských zemí, ale také spřátelených států.

Zjistily to německá televize ZDF, americký deník The Washington Post a švýcarská televize SRF, podle kterých Američané s Němci upravovali šifrovací stroje švýcarské společnosti Crypto, kterou tajně vlastnili.

Příležitost k ovládnutí společnosti Crypto se tajným službám naskytla na konci 60. let minulého století, když se zakladatel firmy Boris Hagelin rozhodl odejít na odpočinek. Operaci CIA nazvala "Minerva" po římské bohyni moudrosti, BND ji označovala jako "Rubikon", což je řeka v Itálii. Po Ceasarově tažení na Řím, při kterém se rozhodl tuto řeku překonat, označuje sousloví "překročit Rubikon" významné rozhodnutí, které už není možné vzít zpět.

V důsledku utajného vlastnictví společnosti Crypto měli Američané s Němci možnost vstupu do jejích výrobků a tedy příležitost číst komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb. BND se z operace stáhla na počátku 90. let minulého století, když vyhodnotila riziko prozrazení jako příliš veliké. CIA následně podle The Washington Post německý podíl odkoupila a v projektu pokračovala až do roku 2018, kdy se z firmy rovněž stáhla.

"Byl to zpravodajský tah století," citovala trojice médií příslušné hodnocení CIA. "Zahraniční vlády platily USA a západnímu Německu slušné peníze za privilegium, že jejich nejtajnější komunikaci mohou číst nejméně dva cizí státy a možná až pět či šest," napsal The Washington Post s připomínkou, že západní rozvědky někdy výsledky svých zjištění poskytovaly spojencům.

Němci i Američané tak například sledovali komunikaci íránských kleriků za krize v roce 1979, kdy íránský dav obsadil americké velvyslanectví v Teheránu a zajal 66 amerických rukojmí, poskytli Británii za války o Falklandy informace o argentinské armádě či vyslechli vzájemné gratulace libyjských představitelů po bombovém útoku na berlínské diskotéce v roce 1986. Stejně tak Američané s Němci věděli o vraždách, které organizovaly jihoamerické diktátorské režimy.

Zásadní nevýhodou špionážního programu CIA a BND byla skutečnost, že hlavní američtí soupeři, tedy Sovětský svaz a Čína, přístroje společnosti Crypto nikdy nepoužívali.