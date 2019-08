USA přidaly íránský tanker z Gibraltaru na černou listinu, údajně veze ropu do Sýrie

Americké ministerstvo financí umístilo na černou listinu íránský tanker Adrian Darya 1, který je předmětem diplomatické roztržky mezi Washingtonem a Teheránem. Uvalilo rovněž sankce na kapitána tohoto plavidla. Informovala o tom agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo následně uvedl, že USA mají spolehlivou informaci, že tanker nyní míří do Sýrie.

Plavidlo, které původně neslo jméno Grace 1, bylo v létě několik týdnů zadržováno na Gibraltaru kvůli podezření, že veze do Sýrie ropu, což zapovídají sankce Evropské unie. V polovině tohoto měsíce však bylo propuštěno poté, co Írán ujistil, že náklad do Sýrie nesměřuje.

"Máme spolehlivou informaci, že tanker je na cestě a míří do Tartusu v Sýrii. Doufám, že změní kurz," uvedl Pompeo. "Bylo velkou chybou věřit, Zarífovi" dodal s odkazem na íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa, který ujišťoval, že tanker do Sýrie nepopluje.

USA tvrdí, že tanker patří íránským revolučním gardám, jež Washington nedávno označil za teroristickou organizaci. "Plavidla jako Adrian Darya 1 umožňují (revolučním gardám) přepravovat velké objemy ropy, kterou se snaží skrývat a nezákonně prodávat k financování nepřátelských aktivit režimu a šíření terorismu," uvedla náměstkyně amerického ministra financí Sigal Mandelkerová.

"Každý, kdo poskytuje podporu lodi Adrian Darya 1, se vystavuje riziku, že bude sankciován," dodala.