USA vydalo příkaz k zadržení íránského tankeru, údajně pomáhá revolučním gardám

před 1 hodinou

Federální soud ve Washingtonu vydal příkaz k zadržení íránského tankeru Grace 1, který se chystá odplout z Gibraltaru, a k zabavení převážené ropy. Oznámilo to v pátek v prohlášení americké ministerstvo spravedlnosti. USA tvrdí, že tanker pomáhá íránským revolučním gardám, které jsou na americkém seznamu teroristických organizací, a chtějí zabránit jeho propuštění. Sýrie je blízkým spojencem Íránu. Gibraltarský soud přitom ve čtvrtek rozhodl o propuštění tankeru, který u Gibraltaru od 4. července zadržovalo britské námořnictvo kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie. To sankce Evropské unie zakazují.

Americké ministerstvo spravedlnosti už ve čtvrtek požádalo o to, aby úřady na Gibraltaru dál tanker blokovaly. V pátečním prohlášení americký soud uvedl, že loď, přes 2 miliony barelů ropy, které veze, a 995 tisíc dolarů (v přepočtu 23 milionů Kč) "jsou předmětem propadnutí" na základě stížnosti americké vlády. V komuniké se dále píše o "spiknutí zahrnujícím několik stran napojených na íránské revoluční gardy" a "síti čelných společností, které údajně vypraly miliony dolarů" podporou dodávek uskutečňovaných Grace 1. Americká ministerstva obrany ani zahraničí ale podle agentury Reuters zatím neodpověděla na otázku, jak by mohl být soudní příkaz vymáhán. Šéf gibraltarské vlády Fabian Picardo už dříve nevyloučil, že kvůli žádosti USA by se věc mohla dostat k místnímu nejvyššímu soudu. Írán zadržel v Perském zálivu další tanker, na palubě bylo sedm námořníků číst článek Gibraltarský tisk s odvoláním na nejmenovaný zdroj tvrdí, že loď patrně do neděle neodpluje, neboť čeká na nové členy posádky. Picardo se rozhodl plavidlo propustit, protože se podle něj Teherán písemně zaručil, že tanker náklad nevyloží v Sýrii. Teherán uvedl, že loď před odplutím změní jméno i vlajku, žádnou záruku, že nepopluje do Sýrie, ale Írán podle tamního ministerstva zahraničí nedal. Írán považuje zadržení své lodě za nelegální a ohradil se proti němu. Čtrnáct dní po rozhodnutí Gibraltaru pak Íránci zadrželi v oblasti Hormuzského průlivu tanker Stena Impero, který plul pod britskou vlajkou. Obvinili ho z porušení pravidel námořní dopravy, což ale Británie popírá a považuje záležitost za odvetu za Grace 1.