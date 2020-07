Trump: USA zrušily Hongkongu zvláštní status, budou ho brát za součást pevninské Číny

Spojené státy přestanou připisovat Hongkongu zvláštní status a budou s touto poloautonomní čínskou provincií nově jednat jako se zbytkem pevninské Číny. Exekutivním příkazem to nařídil prezident Donald Trump v reakci na přijetí nového bezpečnostního zákona pro Hongkong, který prosadil Peking.

"K Hongkongu budeme přistupovat jako k (pevninské) Číně: Žádná speciální privilegia, žádný zvláštní ekonomický přístup a žádný vývoz citlivých technologií," řekl prezident USA. "Vzali jim jejich svobodu (…), mnoho lidí odejde," dodal.

Trump rovněž podepsal zákon, jež uvaluje sankce proti bankám, jež spolupracují s čínskými představiteli, kteří se podíleli na přijetí a uskutečňování této kontroverzní bezpečnostní normy.

Podle agentury AP jsou oba kroky součástí dlouhodobé ofenzívy Trumpovy administrativy vůči Číně, která podle prezidenta nejedná s USA čestně. Trump v úterním vystoupení před novináři znovu svalil na Peking vinu za současný stav pandemie covidu-19 a prohlásil, že Čína dlouho zatajovala informace o možnosti přenosu viru mezi lidmi.

"Čína je podle nás plně zodpovědná za zakrývání viru a jeho vypuštění do světa. Mohli to zastavit, měli to zastavit. Bylo by velice jednoduché to udělat u zdroje, když se to dělo," řekl Trump. Prvním ohniskem pandemie bylo Čínské město Wu-chan, odkud se podle vědců pravděpodobně virus šířil dál.

Řada pozorovatelů tvrdí, že se Trump tvrdým postojem k Číně snaží odvést pozornost od případných vlastních pochybeních v reakci na koronavirus. USA jsou podle absolutních čísel nejhůře zasaženou zemí na světě, v poslední době navíc po týdnech poklesu opět zažívají rekordní nárůsty denního počtu nově nakažených.

S přijetím nového bezpečnostního zákona pro Hongkong vyjádřila nesouhlas řada nejen západních zemí. Podle kritiků je porušením zásady "jedna země, dva systémy", k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když přebírala správu nad provincií od Británie v roce 1997. Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, které jsou v pevninské Číně, kam se kromě Hongkongu nepočítá rovněž Macao, nevídané. Právě na základě této zásady připisovaly USA Hongkongu zvláštní status, který městu umožnil stát se jedním z hlavních finančních světových center.

"Přišli jsme o velmi vážného konkurenta," řekl Trump s tím, že kroky Pekingu jsou začátkem konce ekonomické síly Hongkongu.

Čína tvrdí, že je zákon ve městě nutný pro obnovení pořádku, který narušily masivní demonstrace za demokratické reformy, jež vypukly loni a pokračují s krátkými pauzami dodnes.

Trumpem podepsaný sankční zákon cílí na policejní jednotky, které zasahují proti hongkongským protestujícím, i na činitele čínské komunistické strany, kteří podle USA nesou zodpovědnost za přijetí kontroverzního bezpečnostního zákona. Skrz ně pak míří i na banky, jež s nimi spolupracují.

Americký prezident dnes rovněž zopakoval, že v současné chvíli nechce jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-Pchingem, a to ani o případné druhé fázi vzájemné obchodní dohody. První fázi obě velmoci podepsaly letos v lednu, Trump její přijetí prezentoval jako jeden ze svých zásadních úspěchů. "Právě teď nemám zájem jednat s Čínou ohledně další dohody," řekl prezident.

Trump rovněž dlouze kritizoval Joea Bidena, svého demokratického vyzyvatele v listopadových volbách, v nichž bude usilovat o znovuzvolení. "Kromě špatných rozhodnutí nikdy nic neudělal. Zejména v zahraniční politice," řekl prezident. Biden, jež desetiletí sloužil jako senátor a pak byl viceprezidentem bývalého prezidenta Baracka Obamy, je podle Trumpa vůči Číně dlouhodobě úslužný.

Video: Hongkong je na pokraji občanské války, lidé ale stojí za demonstranty, říká Blahota