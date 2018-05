Tito muži nejvíce vyhlížejí schůzku Trump - Kim. KLDR stále vězní tři Američany

před 1 hodinou

Severokorejský režim vězní dva americké univerzitní profesory a jednoho obchodníka. S blížícím se summitem mezi Kim Čong-unem a Donaldem Trumpem jim svitla naděje.

Pchjongjang - Chystaný summit severokorejského vůdce Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem by mohl přinést jednu reálnou změnu. Pro tři muže s americkými pasy, které severokorejský režim vězní, doslova životní.

Poté co je podle jihokorejských médií převezli z pracovního tábora do hotelu, se spekuluje, že by tři Američané mohli být propuštěni.

V minulosti KLDR propustila vězněné občany cizích zemí často až ve chvíli, kdy se radikálně zhoršil jejich zdravotní stav kvůli drastickým podmínkám, ve kterých byli drženi. Severokorejská vláda chtěla zabránit tomu, aby zemřeli na půdě KLDR. Vyléčit je ale nedokázala.

These three Americans are still being held by North Korea https://t.co/54IWLxlnfO pic.twitter.com/lc0qiLMnYM — CNN International (@cnni) June 20, 2017

Loni krátce po propuštění zemřel mladý americký student Otto Warmbier, který byl rok a půl ve vězení kvůli údajné krádeži propagandistického plakátu ze zdi hotelu. Jeho rodiče tehdy mluvili o otřesných podmínkách, v jakých musel přežívat. Minulý týden kvůli jeho smrti zažalovali severokorejskou vládu.

V jakém zdravotním stavu jsou zbývající tři Američané, nikdo doopravdy netuší. Už minimálně rok o nich nikdo nemá informace. Jejich propuštění by tak mohlo znamenat vstřícný diplomatický krok Kim Čong-una.

Obchodník a misionář

Nejdéle zadržovaným mužem ze zmíněné trojice je 62letý Kim Tong-čchol. Tohoto Američana korejského původu zatkli na podzim roku 2015 a o několik měsíců později ho odsoudili na 10 let tvrdých prací za údajnou špionáž a rozvracení komunistického režimu.

Severokorejci tvrdí, že u něj našli USB disk s tajnými informacemi, které se měl pokusit ukrást.

Ještě před soudem byl na tiskové konferenci donucen přiznat se ke krádeži vojenského tajemství ve spolupráci s jihokorejskou vládou, která ho měla platit. Soul to odmítl, Kim Tong-čchola to ale nezachránilo. Zůstal za nejstřeženější hranicí světa.

Narodil se v Jižní Koreji, získal ale americké občanství a značnou část života strávil ve státě Virginie. Pak se usadil s manželkou a dvěma dcerami v Číně, kde podnikal ve zvláštní ekonomické zóně na hranici s KLDR.

Univerzitní profesoři

Pětapadesátiletý Kim Sang-tuk, rovněž známý pod jménem Tony Kim, byl v Severní Koreji zadržen loni v květnu. Několik týdnů pracoval na Pchjongjangské univerzitě věd a technologií, kde vyučoval účetnictví. Zatkli ho na letišti, když se pokoušel vycestovat ze země.

Podle agentury AP byl odsouzen na 15 let za "protistátní aktivity a pokus svrhnout vládu". Podrobnosti o tom, čeho přesně se měl dopustit, ale dodnes nejsou známé.

I on je Američan korejského původu, ve Spojených státech studoval a několik let pracoval. Před svou cestou do KLDR vyučoval na spřízněné univerzitě v Číně. V Severní Koreji navíc spolupracoval na humanitárních projektech, například se podílel na pomoci pro tamní sirotky.

Třetím vězněm severokorejského režimu, který má americký pas, je kolega Tonyho Kima z pchjongjangské univerzity Kim Hak-song. Pracoval na rozvojovém programu v zemědělství. Zatčen byl ze stejných důvodů jako jeho kolega, jen několik týdnů po něm.

Kim Hak-song má korejské kořeny, ale narodil se v Číně. Ve Spojených státech, kam emigroval v 90. letech, studoval a americkým občanem se stal teprve před zhruba 15 lety. Podle agentury Reuters o sobě prohlašoval, že je křesťanský misionář. Stejně jako jeho kolega i on předtím působil na stejné univerzitě v Číně.

Podle britské stanice BBC se předpokládá, že na Pchjongjangské univerzitě věd a technologií zřejmě působí ještě další zahraniční pracovníci. Vyučují zde studenty, kteří pocházejí výhradně z elitních rodin. Školu založil v roce 2010 americko-korejský podnikatel za finanční pomoci amerických a jihokorejských charit.

Psychické mučení a tvrdá práce

Lidé, kteří mají se severokorejskými věznicemi zkušenosti, hovoří o těch nejhorších zážitcích. Asi nejslavnější vězeň severokorejského režimu je korejsko-americký misionář Kenneth Bae, který své zážitky otiskl v knize Nezapomenutý: Pravdivý příběh mého uvěznění v Severní Koreji. Popsal v ní psychické mučení i tvrdou práci, ke které byl odsouzen.

Kenneth Bae byl v KLDR několikrát. Při jeho poslední cestě v roce 2012 ho zadržela tamní policie a našla u něj pevný disk s křesťanským materiálem. Soud ho za "nepřátelské činy vůči republice" poslal na 15 let těžkých prací.

Stejně jako studenta Otto Warmbiera ho Pchjongjang propustil ve chvíli, kdy se jeho zdravotní stav po více než dvou letech žaláře vážně zhoršil.

Dva ze tří současných amerických vězňů byli zatčeni v době úřadování prezidenta Donalda Trumpa. Vztahy KLDR a Spojených států prošly za krátkou dobu Trumpova působení v Bílém domě nebývalými zvraty.

Pchjongjang loni provedl pokusné atomové výbuchy a otestoval mezikontinentální raketu. Americký prezident si s Kim Čong-unem vyměňoval ostrá slova a mnozí odborníci varovali, že od konce korejské války ještě nikdy nebyl svět tak blízko konfliktu s KLDR.

Zdánlivý klid přinesly až letošní zimní olympijské hry v Jižní Koreji, kterých se zúčastnili i severokorejští sportovci. Minulý týden došlo k historickému setkání severokorejského vůdce s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a na přelomu května a června by se Kim Čong-un měl sejít přímo s Trumpem.

