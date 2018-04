Ti nejvyvolenější. VIP Severokorejci se dostanou na internet bez omezení, ve volném čase hrají hry

před 2 hodinami

Hrstka vyvolených Severokorejců surfuje na internetu bez omezení. Navštěvují Facebook i Instagram. Ze západních stránek ale začali odcházet.

Pchjongjang - Žijí v zemi uzavřené okolnímu světu a většina z nich nemůže uniknout ani za hranice toho virtuálního. I ten má pro obyvatele Severní Koreje režimem jasně definované obrysy.

Mimo intraweb, omezený soubor kontrolovaných stránek s obsahem odpovídajícím vládní ideologii, se dostane jenom hrstka vyvolených. Severokorejská politická a vojenská elita.

"Přestože neexistují žádná spolehlivá čísla ohledně počtu internetových uživatelů v Severní Koreji, zprávy uvádějí mezi 'velmi malým číslem' přes 'vnitřní okruh kolem severokorejského vedení' po 'několik desítek lidí'," tvrdí společnost Recorded Future, která internetové chování severokorejského "jednoho procenta" sleduje.

"Bez ohledu na přesné číslo, profil severokorejského uživatele internetu je zřejmý: důvěryhodný člen nebo rodinný příslušník vládnoucí třídy," uvedla firma ve zprávě.

Nejoblíbenější byl Facebook

Ještě vloni přitom podle ní na 200 nejvyšších vůdců režimu "surfovalo" takřka k nerozeznání od lidí ze Západu. Četli zprávy nebo navštěvovali nejznámější sociální sítě. Pravidelně používali Google, Instagram a hlavně Facebook, který byl dvakrát oblíbenější než jeho čínská obdoba.

Zejména o víkendu si také rádi odpočinuli u streamování videí nebo hraní her - třeba Diabla II, World of Warcraft nebo League of Legends. Používali k tomu on-line platformy a cizí jim nebyl ani PlayStation nebo Nintendo.

"Došli jsme k závěru, že snahy o izolaci severokorejské elity a vůdců od mezinárodního společenství selhávají, jejich aktivita na internetu se v mnoha směrech neliší od většiny Zápaďanů," informovala Recorded Future v červenci 2017.

Společnost samotnou proto překvapil trend, jakým se chování severokorejských VIP internetových uživatelů během posledních několika měsíců změnilo.

Elita se ukrývá na čínských sítích

V době, kdy se Pchjongjang pokouší hlasitě navazovat lepší vztahy nejen se sousední Jižní Koreou, ale také Spojeným státy, se prominentní občané KLDR od dosud oblíbených sociálních sítí de facto zcela odvrátili. Začali ve velkém dávat přednost jejich čínským verzím.

"Nejvíce pozoruhodné ohledně aktivit na sociálních sítí mezi prosincem 2017 a březnem 2018 je téměř absence aktivit na Facebooku a Instagramu a významný nárůst v používání čínských služeb," píše Recorded Future ve zprávě z letošního března.

V nejpoužívanější osmičce zůstaly pouze západní služby pro streamování obsahu. Aktivity na Facebooku a Instagramu se do sledovaných dat v podstatě ani nedostaly.

"Během šesti krátkých měsíců se severokorejské elity téměř kompletně přemístily ze západních sociálních sítí ke službám, jako jsou Alibaba, Tencent nebo Baidu," tvrdí zpráva.

Společnost přitom spekuluje i nad možnými důvody tak prudké změny v chování. Nejpravděpodobnější jsou podle ní scénáře, že se uživatelé snaží skrýt svou internetovou stopu, protože severokorejský režim přitlačil na větší prosazování oficiální zákazu používání západních sítí. Ten v KLDR platí zhruba dva roky.

O 1200 procent také narostlo používání prohlížeče Tor pro surfování na "neviditelném internetu" a jiných privátnějších možností, které internet nabízí.

Hrstka Severokorejců s přístupem k internetu "se odvrací od služeb, kde by se pravděpodobně setkali se západními vládami, a směřují k čínským, které jsou pravděpodobně stejně pohodlné, ale ne tak exponované," cituje server Foreign Policy Priscillu Moriuchiovou, bývalou analytičku NSA a nynější ředitelku rozvoje strategických hrozeb u Recorded Future.

Jenom někteří

Také přístup ke státnímu intranetu Kwangmyong je v zemi výrazně omezen. Obvykle se na něj dostanou pouze někteří vládní činitelé, vědci nebo studenti. Připojit se zpravidla mohou jen přes vyčleněné počítače ve vybraných školách, úřadech nebo knihovnách a kavárnách. Výjimku tvoří pouze zmíněná elitní hrstka.

Soul dále odhaduje, že v KLDR funguje na čtyři miliony mobilních telefonů. Severokorejské smartphony ale disponují pouze základním vybavením, včetně minimálních 3G služeb. Telefonovat je možné pouze v rámci severokorejského operátora Koryolink.

Podle analytičky Moriuchiové představuje přístup KLDR k internetu v době tvrdých sankcí "mocný nástroj k odolávání západní moci", uvedl server Foreign Policy. "Svým způsobem inovují, jak 'darebácké režimy mohou obcházet mezinárodní kontroly a tlak'," sdělila Moriuchiová.

Firma tak sledovala mimo jiné i internetové aktivity spojené s obranou proti tzv. DDOS útokům nebo projíždění a zkoumání informací o prestižních amerických univerzitách či bezpečnostních firmách. Získaná data také naznačila, že Pchjongjang v neznámém rozsahu používá bitcoinové transakce.

