Trumpova výhra jako jed. Změna klimatu je podvod, hlásá, a chce zmenšit národní parky

Delegace Spojených států, zastupující historicky největšího znečišťovatele na světě, přijela na klimatickou konferenci COP29. V ázerbajdžánském Baku ji však nikdo nemusí brát vážně. Všechny ujednané sliby s největší pravděpodobností za necelé dva měsíce zruší budoucí prezident Donald Trump.

Trump, který se v lednu vrátí do úřadu po čtyřech letech vlády Joea Bidena, považuje klimatickou změnu za podvod. Na rozdíl od vlád většiny států světa, které se loni shodly na tom, že je potřeba odstoupit od těžby a využívání fosilních paliv, jejichž emise přispívají k oteplování planety, Trump těžbu propaguje. Společnosti těžící ropu a plyn se objevovaly i mezi dárci Trumpovy kampaně.

Trumpova budoucí administrativa proto už chystá změny v zákonech, jak informoval americký deník New York Times. USA podle listu za jeho vlády odstoupí od některých klimatických zákonů zavedených za Bidena nebo překreslí národní parky, aby se mohlo těžit i v dosud chráněných oblastech. Trump podle deníku plánuje také zrušit každý úřad zabývající se snižováním emisí a hodlá odstoupit od Pařížské dohody z roku 2015. V ní se většina států světa dohodla, že sníží emise natolik, aby průměrná světová teplota nestoupla o víc než dva stupně Celsia v porovnání s předindustriální dobou.

Zároveň se mluví o tom, že Trump bude chtít opustit veškerá klimatická jednání COP, která formují celosvětové snahy o boj se změnou klimatu a na kterých se podílejí téměř všechny státy světa - 195. Vliv klimatických jednání by se proto snížil, kdyby druhý největší znečišťovatel současnosti z dohod odešel.

Americká delegace proto přišla na konferenci o výhodu, se kterou mohla jednání ovlivňovat. Všechno, co za svou zemi slíbí, totiž může být už v lednu, kdy se Trump oficiálně ujme úřadu, zrušeno.

"Dramatické vítězství Donalda Trumpa zafunguje v klimatických vyjednáváních jako jed," domnívá se Victoria Cumingová ze společnosti zabývající se energetickými investicemi. Oli Brown z think-tanku Chatham House pro stanici CNN upozorňuje, že další země vázané klimatickými dohodami si v návaznosti na to například budou chtít zajistit mírnější opatření, aby nepřišly o konkurenční výhodu. Když nebudou podléhat přísným pravidlům, budou moct třeba více těžit.

Může nastoupit Čína

Další analytici hovoří o opačném vývoji, který může změna s Trumpem přinést. Více zapojit by se mohla Čína, jež by mohla přebrat vedoucí úlohu v klimatických snahách, o kterou se snažily Spojené státy. Peking by stál v čele společně s Evropskou unií.

Čína by se však musela vzdát svého statusu rozvojové země a musela by začít větší mírou přispívat do fondů, které pomáhají rozvojovým zemím s přechodem k zeleným technologiím i s adaptačními opatřeními na změnu klimatu.

"Když budou USA pryč, tak nastoupí Čína, ale odlišným způsobem," domnívá se Jonathan Pershing, který působil jako klimatický poradce prezidenta Baracka Obamy i Joea Bidena.

Peking, jako aktuálně největší znečišťovatel na světě, by navíc získal ještě větší náskok jako výrobce zelených technologií, včetně solárních panelů a elektroaut. Už nyní kvůli státním dotacím například hrozí, že bude mít monopolní pozici na světovém trhu.

Jednání v nejteplejším roce v historii

Trump vyhrál volby v roce, který bude podle předpovědí nejteplejším v historii. Kvůli klimatické změně jsou častější extrémní projevy počasí jako povodně, sucha nebo hurikány. Kdyby exprezident splnil vše, co sliboval v kampani, tak by do konce desetiletí mohlo do atmosféry uniknout o čtyři miliardy tun oxidu uhličitého víc, píše server Carbon Brief.

Nebude to poprvé, co Trump vyjme Spojené státy z Pařížské dohody, stejná situace nastala i za jeho předchozího mandátu. Poté co jej v úřadu vystřídal Biden, se USA k dohodě opět připojily. Trump tehdy zároveň zrušil na sto hlavních environmentálních zákonů a opatření.

Konference COP29 bude letos řešit klimatické finance, tedy závazek rozvinutých států peněžně přispívat rozvojovým zemím, aby dokázaly lépe zvládat změny klimatu. Za Česko se konference účastní premiér Petr Fiala. Světoví lídři jako německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se ale letos nezúčastní.

