Úřadování nemocného Borise Johnsona: Jídlo mu nosí před dveře, vláda jedná on-line

U Borise Johnsona se objevily mírné příznaky nákazy koronavirem - úporný kašel a teplota - ve čtvrtek. Krátce poté se britský premiér podrobil testu a v pátek se potvrdilo, že je prvním vedoucím představitelem skupiny vyspělých zemí G7, který se nakazil koronavirem, napsal list Financial Times.

A zprávy pro vládu se rychle zhoršily. Matt Hancock, ministr zdravotnictví, v pátek také odhalil, že má pozitivní test na virus, a Chris Whitty, hlavní poradce vlády pro zdravotnické otázky, si naordinoval izolaci poté, co se u něj projevily symptomy nemoci Covid-19. Diagnóza Johnsona a Hancocka vyvolaly obavu, jestli neonemocní víc členů vlády, a zda bude kabinet schopný za těchto okolností účinně reagovat na koronavirovou krizi.

Ovšem v sídle premiéra v čísle deset na Downing Street byla zpráva o premiérově nemoci přijata klidně. Poté, co ve čtvrtek o půlnoci dostal výsledky testu, o tom informoval zaměstnance a v pátek ráno zveřejnil optimistické video, v němž uvádí, že bude pracovat jako obvykle.

"Pracuji z domova, uzavřel jsem se do izolace, a to je přesně správná věc, kterou je třeba udělat," řekl Johnson. "Ale nemějte pochyby o tom, že můžu pokračovat - díky kouzlům moderní technologie - v komunikaci se svým týmem, abych vedl národní boj proti koronaviru."

Také činitelé Downing Street přispěchali s ujištěním, že Johnson pokračuje navzdory nemoci ve svých povinnostech. "Pokračuje v práci," uvedl jeho mluvčí. "Boris rozhodně dál vede tento velmi důležitý úkol," uvedla nejmenovaná osoba zasvěcená do chodu Downing Street.

Johnson bude dál bydlet v bytě v Downing Street 11 a bude používat kanceláře v této budově. Během pobytu v karanténě mu budou nosit jídla - společně s vládními dokumenty - před dveře bytu.

Během posledních týdnů byla v číslech 10 a 11 v Downing Street jen hrstka zaměstnanců, protože úředníci pracovali z domova do té míry, jak to jen bylo možné. "Momentálně jsou tu jen ti lidé, kteří tu musí být," řekl jeden z členů premiérova týmu. "Každý, kdo může pracovat z domova, už tam je." Schůzky kabinetu se budou nadále odehrávat prostřednictvím videokonference.

0:33 Boris Johnson má koronavirus, zavřel se do karantény | Video: Twitter/Boris Johnson

Po pozitivní diagnóze Johnsona a Hancocka se ale jeden z ministrů pozastavil nad tím, zda se vyvinula dostatečná snaha, aby se vláda přizpůsobila pravidlům o bezpečném odstupu, která sama doporučuje obyvatelům. "Někteří ministři se velmi zdráhali začít praktikovat bezpečný odstup," řekl ministr, který si nepřál být jmenován.

A stejné obavy vyjádřil další člen kabinetu, který uvedl: "Bylo absurdní, že jsme se tísnili v zabezpečené vládní konferenční místnosti přezdívané Kobra, kde byli lidi zatraceně blízko u sebe. Až v posledních dnech k tomu začali přistupovat o trochu seriózněji."

Někteří ministři mají obavy z reakce veřejnosti, pokud by dva hlavní vládní činitele odstavil koronavirus - zvláště pak lékařské a vědecké experty Matta Hancocka a Chrise Whittyho. "Boris a tihle vědátoři drží všechno pohromadě," řekl jeden vládní poradce. "Jestli bude Chris a Patrik ze hry, lidi začnou mít obavy."

Pokud by Johnson onemocněl a nemohl pracovat, převzal by podle prohlášení Downing Street jeho úkoly ministr zahraničí Dominic Raab. Činitelé britského parlamentu v této souvislosti poznamenali, že v zemi není formální žebříček ministrů, který by stanovil, kdo Johnsona zastoupí, pokud by nebyl schopný pracovat.

"Není to jako v Americe, kde je prezidentská linie následníků," uvedl jeden z nich. "Neexistuje žádný formální seznam, takže pokud daný člověk nemůže pracovat, jeho povinnosti přejdou na jiného. Všechno záleží na tom, co chce udělat premiér. Může jmenovat jisté lidi, aby převzali jisté povinnosti."