Analýza: Je čas být realistou. Ukrajina ani Západ nejsou připraveni na krutý scénář

Protiofenzíva založena na naději, že ukrajinští vojáci s moderními západními zbraněmi a výcvikem získají zpět dostatek území pro případné vyjednávání, nenaplnila očekávání. Tento plán nefunguje, píše ve své analýze britský týdeník The Economist.

Navzdory hrdinskému úsilí a prolomení ruské obrany u Robotyně osvobodila Ukrajina méně než 0,25 % území, které agresor obsadil k červnu letošního roku. Tisícikilometrová frontová linie se sotva posunula. Ukrajinská armáda může v příštích týdnech ještě provést průlom, který přinese zhroucení křehkých ruských sil. Ale na základě důkazů z posledních tří měsíců by bylo chybou na to spoléhat, píší autoři respektovaného týdeníku.

Podle The Economist je zbytečné žádat o příměří nebo mírové rozhovory. Ruský prezident Vladimir Putin nejeví žádnou ochotu, že by chtěl vyjednávat, a i kdyby chtěl, nedá se věřit, že by dohodu dodržel. Putin čeká, až se Západ unaví, a doufá ve znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Putin potřebuje válku, aby utužil svou diktaturu v Rusku. Jakékoli příměří by bylo jen přestávkou k opětovnému vyzbrojení a přípravě na další útok. Pokud Ukrajinci přestanou bojovat, mohli by přijít o svou zemi, píše The Economist. Jak Ukrajina, tak její západní spojenci si začínají uvědomovat, že půjde o krutou opotřebovávací válku.

"Musím být připraven na dlouhou válku," řekl The Economist při návštěvě Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina ani Západ však bohužel zatím připraveni nejsou. Stále se upínají k protiofenzívě. Musí přehodnotit vojenskou strategii Ukrajiny a způsob řízení její ekonomiky. Namísto snahy "zvítězit a pak se obnovit" by mělo být cílem zajistit, aby se Ukrajina udržela v dlouhé válce - a mohla navzdory ní prosperovat.

Ukrajinští vojáci jsou vyčerpaní; mnoho z těch nejlepších bylo zabito. Navzdory branné povinnosti nemá země dostatek lidí, aby mohla provádět trvalou rozsáhlou protiofenzívu. Potřebuje změnit hru. Nové taktiky a technologie mohou přenést boj na stranu Rusů. Příkladem mohou být útoky drony na ruské lodě v Černém moři nebo zbraňové systémy na Krymu. Neočekávejte ale, že tím knockoutujete Rusko, píše ve své analýze The Economist.

Ukrajina musí zvýšit svou odolnost. Kromě těžkých zbraní potřebuje pomoc s jejich údržbou pro mnohaletý boj. Dlouhá válka vyžaduje ze všeho nejvíc lepší protivzdušnou obranu. Ukrajině se nemůže dařit, pokud bude Rusko beztrestně ostřelovat infrastrukturu a civilisty, jak tomu bylo v posledních 18 měsících. Proto je zapotřebí podle The Economist stíhačky F-16 a další systémy protiraketové obrany.

Je třeba také proměnit ekonomiku. To znamená již nyní věnovat více pozornosti zvýšení výroby a kapitálovým výdajům než pompézním plánům ohledně poválečné obnovy. Ukrajinská ekonomika se podle týdeníku snížila o třetinu a téměř polovina ukrajinského rozpočtu je placena z peněz Západu. Soukromé investice poklesly. Vzhledem k tomu, že asi milion lidí nosí zbraně a miliony lidí uprchly ze země, chybí pracovníci.

Ukrajinská ekonomika se musí přeorientovat ze závislosti na pomoci na přilákání investic, a to i přesto, že konflikt stále zuří. Potenciál má. Od výroby zbraní až po zpracování toho, co vypěstuje na svých farmách. Výzvou je přimět místní a zahraniční firmy k větším investicím a nalákat více Ukrajinců zpět do klidnějších částí země na západě, myslí si autoři článku.

Je také třeba udělat více pro omezení dlouhodobé korupce na Ukrajině, přičemž prioritou je zajistit kvalitní soudnictví. To vše vyžaduje politickou vůli Ukrajiny i jejích přátel na Západě. Z dlouhodobého hlediska je nejlepší zárukou bezpečnosti Ukrajiny členství v NATO. Stejně důležité je to, co může nabídnout Evropská unie: nejen peníze, ale i perspektivu členství.

Sázky mohou být jen stěží vyšší. Porážka by znamenala zhroucený stát a Putinův vražedný stroj blíže k hranicím Evropské unie. Úspěch by znamenal nového člena s 30 miliony vzdělaných lidí, největší armádou v Evropě a velkou zemědělskou a průmyslovou základnou.

Příliš mnoho rozhovorů o Ukrajině je založeno na téma "ukončení války". To je třeba změnit. Modlete se za brzké vítězství, ale plánujte dlouhý boj - a Ukrajinu, která nicméně dokáže přežít a prosperovat, dodává ve své analýze britský týdeník The Economist.

