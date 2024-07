Ukrajinská mobilizace už nabírá tempo. Na frontu má dorazit 200 tisíc nových vojáků

Serhij Žadan je slavný ukrajinský spisovatel a hudebník. Každý na Ukrajině ho zná, jeho knihy vyšly v mnoha jazycích včetně češtiny. V červnu učinil devětačtyřicetiletý umělec zásadní rozhodnutí. Reagoval na mobilizaci a potřebu vystřídat vojáky, kteří slouží na frontových liniích už přes dva roky.

"Důvěra k vládě se ztratila." Ukrajinci se snaží netradičně lákat dobrovolníky do války. | Video: Reuters

Vstoupil do armády a na sociální sítě dává fotografie se svými spolubojovníky. Jak žije v bunkrech nebo jak se cvičí ve střelbě. Posty často zakončuje slovy "Sloužím lidu Ukrajiny" či "Přeji vám všem klidný večer".

Nová vlna mobilizace je na Ukrajině citlivé téma. Parlament její pravidla dlouho schvaloval a týká se mužů, kteří si na válku na rozdíl od těch, kteří bojují doteď, příliš netroufají. Přes veškeré problémy se ale mobilizace přece jen rozbíhá. Na výzvu úřadů si od jara aktualizovaly záznamy a doklady na vojenské správě čtyři miliony Ukrajinců. Jde o muže ve věku pětadvacet až šedesát let.

"V květnu a červnu nabrala armáda více než dvojnásobek lidí ve srovnání s předchozími dvěma měsíci. Trend je pozitivní. Průměrný věk sloužícího vojáka se pohybuje kolem čtyřicítky," řekl agentuře Reuters mluvčí ukrajinských ozbrojených sil Bohdan Senyk. Podle člena parlamentního výboru pro obranu Romana Kostenka se zřejmě podaří splnit cíl naverbovat a vycvičit do konce roku 200 tisíc nových vojáků, což umožní částečnou demobilizaci těch, kteří válčí proti ruským okupantům od jara 2022.

"Před několika týdny zastavili mého syna na ulici a odvezli autem, aby zkontrolovali jeho vojenské doklady. Už je na výcviku a půjde na frontu. Obrečela jsem to, jednoho syna už na frontě mám, ale nedá se nic dělat," řekla reportérovi Aktuálně.cz na konci června ukrajinská žena ve vlaku z polské Přemyšle do Kyjeva. "U nás ve Vinnycké oblasti (jihozápadně od Kyjeva - pozn. red.) občas armáda dělá přepadovky na ulicích a silnicích. Hlídky zastavují namátkově auta nebo muže jdoucí na chodníku a zjišťují, jak to mají se službou v armádě," popsala další žena.

Ve stejném vlaku běží na videu několik reklamních výzev na výcvik v různých brigádách ukrajinské armády s nápisy jako "Nastává tvá chvíle" nebo "Přichází čas zvítězit".

Lhůta na aktualizaci údajů na vojenské správě vypršela 16. července. Kdo se nepřihlásil, tomu hrozí pokuty a nesmí opustit Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenskyj sice už 24. února 2022 - v první den ruské agrese - zakázal mužům v bojeschopném věku cestovat za hranice, ale na krátké cesty lze dostat povolení. Bez dokladů o registraci však žádná výjimka není možná.

Někteří Ukrajinci se chtějí mobilizaci vyhnout za každou cenu. Pohraniční stráž už zadržela několik dodávek s muži, kteří se snažili překročit hranici do Polska mimo hraniční přechod. Na hranici s Moldavskem se dokonce odehrála přestřelka, prchající muž po pohraničníkovi střílel. Podobných incidentů se chytá ruská propaganda a vydává je za údajný důkaz masivního odporu Ukrajinců k mobilizaci.

Ukrajinské ozbrojené síly celkově čítají zhruba milion lidí, ruská armáda má nyní na okupovaných územích přibližně 700 tisíc vojáků.

"Ukrajina se mobilizací přizpůsobuje tomu, že válka bude ještě dlouhá a totální. Adaptovali jsme se na tento fakt. Potřebujeme rozložit síly a tíhu bojů mezi více lidí. Tak, abychom vydrželi a aby to bylo spravedlivé," řekl na jaře v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinský plukovník Vladislav Selezněv, který v minulosti působil v generálním štábu ukrajinské armády.

Dodal, že je podle něj důležité mobilizaci zvládnout informačně. "Jasně vysvětlit, k čemu bude, jak bude probíhat, jakou budou mít mobilizovaní vojáci výstroj a jaké budou jejich úkoly. Jakou techniku budou mít k dispozici, jak to bude s pojištěním a sociální podporou rodin vojáků. Společnost musí mít jasné informace a plány, aby se nevytvářel prostor pro různé dezinformace a lži," uvedl.

