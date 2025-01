Špatné zprávy z Donbasu. Kurachove zřejmě padlo, známý se mi odmlčel, líčí Ukrajinka

Ukrajinská armáda ztrácí další město na východě země. Server DeepState, který má informace přímo od ukrajinských vojáků na frontě, popsal špatnou situaci obránců v Kurachove.

Před válkou mělo toto město na Donbase 22 tisíc obyvatel, většina z nich dávno odešla. "Ukrajinská armáda ještě drží okraje města, ale už jen proto, aby Rusy zdržela," napsal DeepState, jehož zprávy jsou obvykle věrohodné a potvrzené. "Máme připraveny další dobře zabezpečené obranné linie, takže je možné se z Kurachove úplně stáhnout. Rozhodnutí ale musí učinit velitelé na místě," řekl ukrajinský plukovník v záloze Roman Svytan zpravodajskému webu Dialog.ua.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve středu odpoledne oznámil, že "byla přesným zásahem zničena budova ve vesnici Charcysk, z níž ruské velení řídilo operace v Kurachove".

Mluvčí východního uskupení ukrajinské armády Viktor Trehubov ještě v úterý prohlásil, že v rukou obránců je tepelná elektrárna na okraji města, ale Rusové systematicky ničí každý dům - i nízkopodlažní. "V zásadě už tam bráníme jen holé zdi a bramborové brázdy na zahradách," uvedl DeepState s odvoláním na jednoho z ukrajinských vojáků na místě.

"Okupanti omezili použití obrněných vozidel. Vysílají pěchotu v malých útočných skupinách. Naši operátoři dronů se je snaží odhalovat a zničit. Rozhodně žádní naši vojáci nejsou obklíčení," oznámil mluvčí ukrajinské 79. výsadkové brigády Orest Drymalovskyj. Podle něj se také bojuje na silnici z Kurachove do Záporoží.

Město je téměř celé zničené, podobně jako předtím Marjinka, Bachmut, Avdijivka nebo Vuhledar. Pokud okupanti vstoupí do nějakého města na východě, většinou ho pak celé ovládnou, ale neplatí to vždy. Například loni Rusové při výpadu do Charkovské oblasti obsadili Vovčansk, ale Ukrajincům se polovinu podařilo získat zpět.

V Kurachove se to zřejmě nepodaří. "Mám tam známého, který bojuje, ale přerušil veškerý kontakt. Na základě různých zpráv z různých zdrojů to skutečně vypadá, že pád Kurachove je neodvratný," řekl Aktuálně.cz ukrajinská spisovatelka Darja Bura, která pomáhá už od roku 2015 vojákům na Donbase jako dobrovolnice.

Už v listopadu postupující Rusové vyhodili nedaleko města do povětří hráz vodní nádrže, takže voda zaplavila několik vesnic a ztížila manévry ukrajinským jednotkám. Loni bylo Kurachove místem, kam mířily konvoje s humanitární pomocí pro lidi, kteří žili blízko frontové linie. Ta už teď ale "dorazila" i sem.

