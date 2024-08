Ukrajinci u Kursku zavírají kotel. Ještě pár kilometrů a Rusko přijde o tisíce vojáků

Po zničení mostů přes řeku Sejm se zhruba tři tisíce ruských vojáků v Kurské oblasti ocitá v ukrajinském obklíčení. Ve čtvrtek 22. srpna chybělo ukrajinským silám zhruba jen pět kilometrů k tomu, aby kotel neprodyšně uzavřely.

Ukrajinský server DeepState, který analyzuje situaci na frontě a je v kontaktu s vojáky v předních liniích, hlásil ve čtvrtek dobytí vesnice Krasnookťjabrske, což znamená, že ruští vojáci, kteří se nacházejí jižně od řeky, už ztrácejí možnosti se stáhnout.

Území, na kterém nyní ukrajinská armáda v Kurské oblasti operuje, má rozlohu kolem 1300 kilometrů čtverečních. Podle DeepState je ale plně pod ukrajinskou kontrolou zhruba 800 kilometrů čtverečních, zbytek je takzvaná šedá zóna. Nejsou tam tedy silné pozice ukrajinské armády, ale ani ruské opěrné body. Ukrajincům se tak daří jeden z cílů kurské operace: zajmout množství ruských vojáků a vyměnit je za ukrajinské zajatce.

Město Kursk je zatím od frontové linie daleko, ale ocitlo se v dosahu ukrajinského dělostřelectva. Vedení města proto začalo umisťovat v ulicích Kursku mobilní betonové kryty, do kterých se lidé uchylují, když začne nálet. V řadě ukrajinských měst jsou takové kryty realitou už déle než dva roky.

"Kryty instalujeme na šedesáti autobusových zastávkách," napsal gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov. Podle něj se objeví také ve městě Kurčatov, kde stojí Kurská jaderná elektrárna.

Jeden z vojáků, kteří se účastní ofenzivy, řekl deníku Ukrajinska Pravda, že postup není tak hladký a že na určitou míru odporu Ukrajinci narážejí. "Myslím, že náš útok očekávali, ale překvapil je jeho rozsah. Z předních pozic u hranice jejich vojáci odešli, ale na dalších už setrvávali. Odtud neutíkali," popsal voják.

Další vypověděl, s jakými reakcemi ruských civilistů se setkává: "Když jsem 10. srpna přišel do Sudžy, nikdo tam už nebyl. Ale jak se dostáváme hlouběji, civilisté tam jsou. Chovají se k nám s nedůvěrou a opatrně, jako by to asi dělal každý, když vidí vojáka se zbraní. Ale nedávají najevo žádné emoce, žádný odpor."

Podle amerického Institutu pro studium války se Kreml zřejmě smířil s tím, že nějakou dobu zůstanou ukrajinští vojáci v části Kurské oblasti. Velení asi dává přednost postupu k městu Pokrovsk na východě Ukrajiny před rychlou protiofenzivou v Kurské oblasti.

"Rusové nyní nemají šanci na nějaký rozhodný protiútok. Ještě ani nestabilizovali frontovou linii, bez toho nemohou podniknout žádnou protiofenzivu. Na takový protiútok potřebujete minimálně třicet, spíš padesát tisíc vojáků. Teď jich Rusové mají v Kurské oblasti ani ne patnáct tisíc. Stabilizovat frontu a připravit protiofenzivu s dostatečným počtem vojáků by jim teď zabralo minimálně dva měsíce," řekl Aktuálně.cz ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Kovalenko.

Kurská oblast má pro Rusko historický význam v tom, že se v těchto místech v roce 1943 uskutečnila největší tanková bitva v dějinách mezi Wehrmachtem a Rudou armádou, známá jako bitva v Kurském oblouku. Loni 23. srpna, v den osmdesátého výročí vítězství, Vladimir Putin předával vyznamenání vojákům, kteří se vrátili z Ukrajiny. Bitva u Kursku patřila s tou o Stalingrad ke zlomovým událostem na východní frontě.

