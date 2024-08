Ukrajinský analytik: Obsadíme ještě další území. Rusové nemají u Kurska dost vojáků

Rusům bude trvat dlouho, než dají dohromady potřebnou sílu k vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti, soudí ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Kovalenko, který sleduje dění na frontě a je v kontaktu s armádními důstojníky. "Ještě ani nestabilizovali frontu a vypadá to, že můžeme obsadit až dva tisíce kilometrů čtverečních," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Záběry ukazují intenzivní boje poté, co Ukrajina vpadla do Kursku | Video: Reuters

Nedávno jste ve svém textu napsal, že Rusové ztrácejí schopnost provádět velké raketové útoky, že mají problém zaútočit na mnoho cílů současně. Mají tedy problém s výrobou takových střel?

Od konce roku 2023 nevyužívají Rusové k raketovým útokům ani zdaleka veškerou kapacitu, kterou jejich letectvo má. Například bombardéry Tu-95 mohou nést na jedné misi osm střel s plochou dráhou letu Ch-101. V posledních měsících sledujeme, že když tyto letouny odstartují k náletu na Ukrajinu, nesou dvě, maximálně čtyři takové střely a obvykle posádka odpálí jednu.

Zpočátku měli velké zásoby raket, ale teď už ne a například Ch-101 dokážou vyrobit maximálně dva kusy za den, rakety Kalibr jednu za den a Iskander tři za týden. Rusové nemohou výrazně jejich výrobu navýšit, protože na to nemají kapacitu a technické možnosti. To je i důvod toho, proč nakupují balistické rakety v Severní Koreji.

Nakolik efektivní je ukrajinské bombardování ruských letišť a leteckých základen? Například minulý týden vypukl požár na základně Savaslejka, více než 700 kilometrů od hranic Ukrajiny…

Tyto údery provádějí drony a terčem jsou hlavně ruské stíhací bombardéry Su-34. Je to proti nim momentálně to nejefektivnější, co máme. Potřebovali bychom rakety AIM-120, které bychom mohli odpalovat z letounů F-16. Nezbývá než se snažit letouny zasáhnout drony buď přímo, nebo Rusy donutit, aby letouny stahovali na základny hlouběji do ruského vnitrozemí. Dál od Ukrajiny.

Očekáváte, že bude pro Rusy problém získat obsazené části Kurské oblasti zpět?

Rusové nyní nemají šanci na nějaký rozhodný protiútok. Ještě ani nestabilizovali frontovou linii a bez toho nemohou podniknout žádnou protiofenzivu. My už jsme obsadili přes 1200 kilometrů čtverečních území. Na protiútok potřebujete minimálně třicet, spíš padesát tisíc vojáků. Teď jich Rusové mají v Kurské oblasti ani ne patnáct tisíc.

NEW: Ukrainian forces continued assaults throughout their salient in Kursk Oblast on August 18 and marginally advanced southeast of Sudzha.



Kursk Tactical Updates 🧵(1/10) pic.twitter.com/4m6iIRtRNX — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 18, 2024

Víme, že část vojsk stahují z okupované východní Ukrajiny, ale nejsou to početné jednotky. Nechtějí riskovat svůj kolaps v nějakém úseku fronty. Nebavíme se o divizích, spíš o praporech. S každým dnem se jejich vyhlídky na úspěšný a rychlý protiútok snižují, čas nehraje pro ně. Podle mého názoru naši vojáci jsou na cestě obsadit ještě mnoho území, celkem možná kolem dvou tisíc čtverečních kilometrů. Stabilizovat frontu a připravit protiofenzivu s dostatečným počtem vojáků by Rusům teď zabralo minimálně dva měsíce.

Řekl bych, že do konce roku nejspíš nezačne žádný jejich pokus získat zpět celou Kurskou oblast. Jinými slovy, Nový rok se bude v části Kurské oblasti a ve městě Sudža slavit podle ukrajinského času, tedy o hodinu dříve než v Moskvě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli prohlásil, že cílem ofenzivy v ruské Kurské oblasti je vytvořit jakýsi ochranný kordon kolem hranice. Znamená to, že by se Sumská a Charkovská oblast na severu Ukrajiny ocitly mimo dosah ruského dělostřelectva?

Co se týká Sumské oblasti, tak ne úplně, ale možnosti ruského dělostřelectva zasáhnout naše území se sníží. V Charkovské oblasti je to pro nás složitější, protože ta sousedí s ruskou Belgorodskou oblastí, kde jsou soustředěny početné ruské jednotky. Na rozdíl od Kurské oblasti. Jsou to vojáci, kteří v dubnu zaútočili přes hranici na Charkov.

Vypadá to, že se Ukrajinci opevní a zakopou podél řeky Sejm. Tři mosty už vzaly za své…

Jistě, to se samozřejmě nabízí. Řeka je obrannou linií a vojákům umožní více se soustředit na operace na bocích. Krajina v Kurské oblasti je kvůli řece Sejm specifická a pro nás to představuje v současné situaci výhodu.

Pro Ukrajinu ale přicházejí špatné zprávy z Pokrovsku na Donbase. Úřady nařídily evakuaci rodin s dětmi, protože nepřítel už je blízko, jen několik kilometrů. Je možné, že toto město, kde žilo před válkou skoro 80 tisíc obyvatel, padne?

Je to možné, ale ještě mezi Pokrovskem a Rusy leží Novohrodivka. Jestli postoupí tam, je možné, že zahájí útok na Pokrovsk někdy na přelomu září a října. Ale nejdříve musí projít Novohrodivkou a pak je otázka, zda budou mít dost sil a techniky prorazit až do Pokrovsku. Teď jsou vzdáleni od města zhruba dvacet kilometrů, což jim umožňuje ostřelovat město z kanonů M-46, které mají dostřel 27 kilometrů.

