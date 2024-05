Ukrajinci se úspěšným zásahem "prozradili". Důsledky pro Rusy mohou být obrovské

Ukrajinci potopili další válečnou loď ruské černomořské flotily. Okupanti přišli při nedělním nočním útoku na krymský přístav Sevastopol o minolovku Kovrovec. Pozoruhodný je pro odborníky fakt, že Ukrajinci zřejmě měli použít nové typy taktických balistických střel ATACMS dodávaných od Američanů.

Ukrajinci s ATACMS potopili ruskou minolovku. Dokáží to jen některé varianty zbraně. | Video: Reuters, US Defense News

Ztrátu, ke které došlo 240 kilometrů od frontové linie, potvrdily i ruské kanály sociální sítě Telegram. Ukrajinci od začátku ruské plnohodnotné invaze potopili nebo vážně poškodili více než dvanáct plavidel Černomořské flotily, která před agresí disponovala přibližně třicítkou velkých válečných lodí.

Potopení šedesátimetrové minolovky není podle časopisu Forbes až tak pozoruhodné. Za povšimnutí ale stojí, čím Ukrajinci plavidlo zlikvidovali. Měli použít dvojici střel ATACMS (Army Tactical Missile Systems) dodaných Američany.

Téměř dvoutunový systém není obvykle využíván jako protilodní zbraň. Podle většiny zdrojů je inerciálně naváděný ATACMS přesný do devíti metrů od cíle. To ale není dostatečné na to, aby spolehlivě zasáhl loď s jednou velkou hlavicí.

Ukrajina podle Forbesu už dříve získala od Američanů modely M39 a M-39A1, jejichž střely dokážou rozmetat stovky submunice o velikosti granátu. To sice zmírňuje nepřesnost, ale je nepravděpodobné, že by submunice dokázala plavidlo potopit, protože to vyžaduje proražení trupu.

Pokud Ukrajina skutečně zasáhla Kovrovec pomocí ATACMS, mohlo by to podle Forbesu znamenat, že získala také ATACAMS M48 s doletem 270 kilometrů nebo M57 s doletem přes tři sta kilometrů. Tyto typy nesou hlavice o hmotnosti 470 kilogramů.

Střely M48 a M57 jsou přesnější, než mnozí pozorovatelé předpokládali. Důsledky mohou být podle Forbesu obrovské. "Pokud ATACMS vyřazují ruské válečné lodě v Sevastopolu, těžko si představit, že by základna měla pro Rusy ještě nějaký velký užitek," upozornil Phillips O'Brien, profesor strategických studií na univerzitě v St Andrews ve Skotsku.

Forbes upozorňuje, že ani ruský protivzdušný obranný systém S-400, který chrání přístav a nedalekou leteckou základnu Belbek, nebyl schopný zachytit přilétající střely ATACMS. "Rusové nemají téměř žádnou schopnost se s nimi vypořádat," poznamenal portugalský vojenský konzultant Nuno Felix.

Stejně znepokojující pro Rusy je, že přesné ATACMS s jednotnými bojovými hlavicemi by mohly představovat vážné nebezpečí pro Kerčský most, který spojuje jižní Rusko s okupovaným Krymem. "Stejná přesnost, která by umožnila M48 nebo M57 zasáhnout loď, by měla umožnit i zásah mostu," vysvětlil výzkumník z norského projektu Oslo Nuclear Project Fabian Hoffmann.

Kerčský most není jedinou ruskou zásobovací trasou na Krym. Přes okupovanou jižní Ukrajinu vede k poloostrovu také železnice. Pokud se však Ukrajině podaří přerušit provoz na železnici a poslat ke dnu část Kerčského mostu, mohla by odříznout ruské jednotky na Krymu.

"ATACMS významně přispívají k tomu, že se klíčový terén války, Krym, stává neudržitelným," myslí si Nuno Felix. To, že střely mohly potopit ruskou minolovku, je pro Ukrajinu jen bonus, uzavírá svůj článek Forbes.

