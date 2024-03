Jako z Čapkovy Matky. Ukrajinští rodiče měli ve válce pět synů, jeden v lednu padl

Jako z divadelní hry spisovatele Karla Čapka Matka zní příběh rodiny Horevyčových z Počajivu v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny. Manželé Vasyl a Ulvana měli pět synů, všichni bojovali ve válce proti Rusku.

Ruslana, Anatolije, Alexandra, Olega a Ivana. Oleg a Ivan se se zraněními vrátili domů, mají status válečných veteránů. Anatolij a Ruslan stále bojují na frontě proti okupantům. Alexandr padl na začátku roku, 26. ledna jej pohřbili.

Horevyčovi o obtížné situaci hovořili v rozhovoru pro regionální zpravodajský web Suspilne Ternopil, který reportáž zpracoval také jako video na YouTube.

Matka Uljana vypověděla, že ani jednoho ze synů nezrazovala od úmyslu vstoupit do ozbrojených sil. "Mně a manželovi řekli, že se nebudou skrývat. Je to jejich země a budou ji bránit."

Nejstarší syn Ruslan bojoval už na Donbase v letech 2014 a 2015. Druhému nejstaršímu synovi bylo děvětačtyřicet, když rodina v lednu obdržela zprávu o jeho úmrtí.

"Táta už se chystal domů na čas si odpočinout, už měl koupený lístek na vlak na 31. ledna. Plánovali jsme, co budeme vše společně dělat, těšili jsme se. A najednou přišla zpráva, že zahynul," vylíčila Alexandrova dcera Halyna.

Alexandrova matka popsala poslední SMS zprávy, které si se svým dítětem vyměnila. "Napsala jsem mu, ať ho chrání jeho anděl strážný. Odpověděl, že děkuje. To bylo poslední, co napsal," uvedla v rozhovoru.

Nejmladší syn Hurevyčových Ivan se na frontu přihlásil dobrovolně, i přestože je astmatik. "Když se dozvěděl, že bojují i ostatní bratři, řekl, že půjde taky," vypověděl pro Suspilne otec Vasyl.

Ukrajinské ozbrojené síly v současné době čítají na 600 tisíc mužů a žen, ale ne všichni jsou nasazeni přímo do bojů na frontě. Parlament by měl do konce března rozhodnout o nové mobilizaci, která by znamenala nábor dalšího půl milionu vojáků a vystřídání mnoha těch, kteří bojují téměř nepřetržitě už přes dva roky.

"Všem, kteří se chtějí vyhnout povolávacímu rozkazu, vzkazuji, že nejsou správní Ukrajinci. Nemilují svoji zemi," řekla Ulvana Hurevyčová.

Web Suspilne zveřejnil v polovině února podobný příběh ze sousední Chmelnické oblasti. Manželé Ludmila a Vasyl Lozanivovi z vesnice Ivankovec mají ve válce tři ze svých čtyř synů. Dvaačtyřicetiletého, třiatřicetiletého a devětadvacetiletého. Všichni se přihlásili dobrovolně. Děvětadvacetiletý Volodymyr pracuje v jednotce, která likviduje miny v osvobozené části Chersonské oblasti. Třiatřicetiletý Pavlo bojoval u Charkova.

Ztráty na životech vojáků Kyjev od začátku války nezveřejňoval, až minulý týden u příležitosti druhého výročí ruské agrese prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jde o 31 tisíc mrtvých. O zraněných nechtěl hovořit s odůvodněním, že by tím mohl nahrát nepříteli.

