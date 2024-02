Dobytí Avdijivky vejde do učebnic, řekl Šojgu. Kolaps obrany nehrozí, uklidňuje Kyjev

Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov rozdává vojákům vyznamenání za účast v bojích ve městě Avdijivka a ministr obrany Sergej Šojgu v přítomnosti prezidenta Vladimira Putina tvrdil, že "bitva vejde do ruských vojenských učebnic". Ukrajina přiznává, že má nedostatek dělostřelecké munice. Zároveň ale tvrdí, že situace není tak zoufalá, jak po ústupu z Avdijivky může vypadat.

Rusko převzalo kontrolu nad Avdijivkou na východě Ukrajiny poté, co Kyjev stáhl vojáky | Video: Associated Press

Východoukrajinská Avdijivka, kterou Rusové dobyli o víkendu, je teprve druhým větším městem, jež se jim podařilo získat od loňského května. Tehdy padl Bachmut. Od léta 2022 okupanti postoupili jen málo, přičemž mají velké ztráty na životech i technice. Invazi rozpoutali předloni v únoru.

Šéf ukrajinské armádní rozvědky HUR Kyrylo Budanov tento týden v rozhovoru pro americký deník The Wall Street Journal uvedl, že Moskva o většinu profesionálních a zkušených vojáků přišlo na Ukrajině v prvním roce války a teď musí nasazovat odvedence se špatným výcvikem. Mnozí z nich jdou podle něj na smrt, protože ruská taktika útočení v takzvaných lidských vlnách proti ukrajinským pozicím je sebevražedná.

"Rusové už dnes spotřebovávají denně více dělostřeleckých granátů, než jsou za stejnou dobu schopní vyrobit. A jejich raketových útoků na ukrajinská města ubývá, nemají už tolik střel," uvedl Budanov.

Většina analytiků se domnívá, že ukrajinská armáda musí letošní rok "přežít" v obranných pozicích, doplnit zásoby a munici, mobilizovat a vycvičit další vojáky. Pak by mohla pomýšlet na osvobozování okupovaných území příští rok.

Brzy přijde "peak"

Britský think-tank Royal United Services Institute ve studii z tohoto února uvádí, že Putinovo vojsko zřejmě během letošního roku dosáhne na Ukrajině takzvaný "peak". To znamená, že se do určité míry vyčerpá a Kyjev bude mít šanci převzít strategickou iniciativu. Tu nyní mají Rusové. Útočí na většině úseků fronty, zatímco Ukrajinci jen odvracejí jejich pokusy o průlom.

"V roce 2025 bude mít ruská armáda problém s nedostatkem munice i obrněných vozů," odhadují v dokumentu britští experti.

Ředitel Estonské vojenské akademie a generál estonské armády Vahur Karus ale pro Aktuálně.cz upozornil, že tento optimismus nesdílí. "Z otevřených zdrojů těžko soudit, kolik čeho Rusové mají a jaké jsou jejich kapacity, přesná čísla neznáme. Už teď sice používají techniku a munici, vyrobenou v šedesátých nebo sedmdesátých letech ještě za sovětské éry, ale pořád to střílí, pořád to ničí, pořád jim to dělá službu. Hraje to ve válce roli, i když jde o velmi staré kusy," řekl Karus v rozhovoru, který Aktuálně.cz publikuje v příštích dnech.

Vliv špatného počasí

Důstojník ukrajinského letectva ve výslužbě Oleksij Melnik pro zpravodajský web Obozrevatel komentoval zprávy o tom, že na jihu Ukrajiny v Záporožské oblasti Rusové soustředili padesát tisíc vojáků a chystají tam velkou ofenzivu. Jejich hlavní prioritou podle něj byla Avdijivka, jinde útočili k tomu, aby Ukrajinci nemohli soustředit síly na obranu tohoto města.

"Z toho, co víme, to vypadá, že Rusové na jihu mají velmi staré tanky a nemají tam sílu, která by mohla prolomit naší obranu," uvedl Melnik.

Stažení z Avdijivky podle něj urychlilo špatné počasí. Ukrajinci nemohli kvůli mlze používat FPV drony a neměli přehled o ruských pozicích. "Nemáme mnoho důvodů k optimismu, ale situace není beznadějná," dodal důstojník ve výslužbě.

Ukrajinská armádní rozvědka odhaduje, že Rusko má nyní na Ukrajině přibližně půl milionu vojáků. Britští experti píší o 470 tisících s tím, že před rokem touto dobou bojovalo v napadené zemi 360 tisíc ruských vojáků. V řadách ukrajinských ozbrojených sil je aktuálně 600 tisíc lidí, tento počet zahrnuje i ty, kteří se neúčastní přímo bojů.

Velkou neznámou, která výrazně ovlivní vývoj na bojištích, je další americká vojenská pomoc Ukrajině. Sněmovna reprezentantů zatím neschválila návrh dodávek zbraní v hodnotě 60 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun) a nelze také nyní říci, jaká bude další pomoc vzhledem k tomu, že se část Republikánské strany staví proti další podpoře Kyjeva.

