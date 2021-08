Kyjevem prošli vojáci a tanky. Ukrajina si přehlídkou připomněla 30 let nezávislosti

Ukrajina si v úterý připomněla 30. výročí výročí nezávislosti na Sovětském svazu vojenskou přehlídkou v hlavním městě Kyjevě. Na oslavách vystoupil s projevem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, centrem města pak prošlo zhruba pět tisíc vojáků. Představeny byly tanky, dělostřelectvo i nejnovější raketová technika, uvedla agentura DPA.

"Jsme mladá země s tisíciletou historií," nechal se slyšet v úvodním proslovu Zelenskyj. Přestože Ukrajina vznikla jako samostatný stát teprve ve 20. století, navazuje na tradici Kyjevské Rusi, státního útvaru, který vznikl ve východní Evropě v 9. století, připomněl prezident.

Nad centrem hlavního města prolétly vrtulník a stíhačky. Na události byli přítomni také vojáci ze sousedních států a členských zemí NATO, jako jsou Dánsko, Kanada nebo USA, přehlídky se zúčastnili také polští a slovenští stíhací piloti. V přístavním městě Oděsa na jihu země se uskutečnila přehlídka flotily s více než 20 plavidly.

Východoevropská země si připomíná 30. výročí nezávislosti v situaci, kdy ukrajinské síly svádějí na východě země boje s proruskými separatisty a Kyjev usiluje o opětovné převzetí kontroly nad poloostrovem Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko. Západ anexi poloostrova považuje za porušení mezinárodního práva a uplatňuje od té doby proti Moskvě sankce.

"I když lze dočasně okupovat území, co nelze okupovat, je láska k Ukrajině. Lze uvrhnout lidi do zoufalé situace a přimět je, aby si pořídili (ruské) pasy, ale vydat pasy pro jejich ukrajinská srdce nelze," řekl podle agentury AP ve svém proslovu ukrajinský prezident. "Pokud se někteří lidé na Krymu a v Donbasu (území na východě Ukrajiny kontrolované separatisty) o tom bojí mluvit, neznamená to, že se o tom bojí přemýšlet. Vrátí se, protože jsme rodina," zdůraznil ukrajinský prezident.

V pondělí Zelenskyj vyzval představitele asi 40 zemí a bloků, kteří se účastnili summitu v Kyjevě, aby Ukrajině pomohli v opětovném nabytí kontroly nad poloostrovem. Za Českou republiku byl na jednání takzvané krymské platformy předseda senátu Miloš Vystrčil, který vyjádřil Zelenskému i celé Ukrajině podporu. Podle dřívějšího oznámení senátu se Vystrčil zúčastnil i oslav.

Před začátkem přehlídky drželi lidé v Kyjevě minutu ticha za vojáky padlé na východě Ukrajiny. Podle odhadů OSN si boje v oblasti Donbasu od roku 2014 vyžádaly přes 13.000 obětí, a to i v řadách civilistů. Od začátku letošního roku v tomto konfliktu podle oficiálních údajů zahynulo asi 50 ukrajinských armádních příslušníků.

V centru Kyjeva se kromě toho u příležitosti výročí konají četné koncerty a další akce. Kyjevské náměstí Nezávislosti, známé jako Majdan, zaplavily tisíce lidí.

Přestože oficiálně se Ukrajina stala nezávislou až při rozpadu Sovětského svazu v prosinci roku 1991, stejně jako většina 15 bývalých sovětských republik vyhlásila nezávislost ihned po neúspěchu srpnového puče konzervativního křídla komunistické strany proti reformnímu sovětskému prezidentovi Michailu Gorbačovovi.