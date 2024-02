Postrach v Černém moři. Ukrajinci ničí ruské lodě, Kreml je stahuje dál od pevniny

Ukrajina za dva roky, kdy se brání ruské vojenské agresi, potopila nebo vážně poškodila přibližně dvě desítky ruských válečných lodí. Na svém webu to píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RF), které ruské námořní ztráty označuje jako mimořádné. Jde podle něj o třetinu ruské Černomořské flotily. A působí je podle něj země, která v současné době nemá vlastní námořnictvo s flotilou lodí.

Před ruskou invazí 24. února 2022 tvořily ukrajinské námořnictvo převážně hladinové lodě ze sovětské éry a část pevninské infrastruktury, uvádí RFE/RL. Rozpočtové problémy Ukrajiny spolu s korupcí při vojenských a civilních zakázkách podle stanice způsobily, že její flotila byla podfinancovaná a sotva se držela na hladině.

Na počátku ruské invaze pak Ukrajina v Mykolajivu potopila svou vlajkovou loď: fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rukou nepřítele. Další lodi byly poškozeny nebo se potopily v Černém moři.

Ukrajina přesto podle dostupných zpráv dokáže působit ruské Černomořské flotile významné ztráty. V polovině letošního února ukrajinská vojenská rozvědka oznámila potopení ruské výsadkové lodi Cezar Kunikov po úderu námořních dronů.

Moskva zprávy nekomentovala. Ruský investigativní portál The Insider později upozornil na informace proruských informačních kanálů na platformě Telegram ohledně odvolání velitele Černomořské flotily admirála Viktora Sokolova.

Potopila nebo poškodila asi 24 ruských lodí

Specializovaný nizozemský server Oryx, který na základě fotografií a záběrů vede statistiky zničených zbraní na ukrajinském bojišti, informuje o dvaceti zničených nebo poškozených ruských válečných lodích a ponorce.

Ukrajinský generální štáb před potopením Cezara Kunikova uváděl vyšší bilanci: 24 ruských lodí a jednu ponorku. To odpovídá přibližně třetině celé Černomořské flotily, která čítá přibližně 74 plavidel, píše RFE/RL, podle níž statistika nezahrnuje menší a pomocné lodě.

Mezi ruské ztráty patří mimo jiné vlajková loď Černomořské flotily: raketový křižník Moskva, která se potopila v dubnu 2022. Podle Kyjeva šla ke dnu po zásahu ukrajinskou protilodní střelou Neptun, podle Moskvy se potopila v rozbouřeném moři po explozi a požáru munice na palubě.

Byla to největší ruská nebo sovětská válečná loď, která byla potopena od druhé světové války, píše RFE/RL a poznamenává, že podle některých odborníků potopení Moskvy ukázalo ukrajinskou vynalézavost a ochotu riskovat.

"Něco zkusili a fungovalo to lépe, než doufali," domnívá se Dmitry Gorenburg z amerického Centra pro námořní analýzy (CNA). "Pak si řekli: 'Skvělé! Pojďme na tom stavět'. A pracují na tom poslední dva roky," míní analytik. "Mělo to také požadovaný účinek, Rusko stáhlo svou hladinovou flotilu zpět do centrální části Černého moře a pryč od Ukrajiny," řekl Mike Plunkett ze společnosti Janes zabývající se vojenským zpravodajstvím.

Asi tři týdny před potopením křižníku Moskva ukrajinská armáda oznámila zničení ruské výsadkové lodi Saratov kotvící v Rusy okupovaném ukrajinském přístavu Berdjansk v Azovském moři. Ukrajinští představitelé uvedli, že na ni vojáci zaútočili balistickou raketou krátkého doletu Točka-U.

Další dvě výsadkové lodi, které ve stejnou dobu kotvily poblíž - Cezar Kunikov a Novočerkassk - vyvázly s minimálním poškozením, píše RFE/RL.

Zbraně dodané Západem pak podle ní podpořily kreativitu Ukrajiny. Loni v září ukrajinská armáda zaútočila na přístav Sevastopol na Rusy okupovaném Krymu a poškodila výsadkovou loď Minsk a ponorku Rostov na Donu. Později zasáhla sídlo Černomořské flotily v Sevastopolu.

Podle RFE/RL útočila pomocí střel s plochou dráhou letu Storm Shadow, které ji poskytli západní spojenci. V prosinci Ukrajina útočila podle svých činitelů stejnými střelami na loď Novočerkassk, která dříve vyvázla z útoku v Berdjansku. Tentokrát ji zasáhli v krymském přístavu Feodosia a údajně se potopila.

Nová zbraň: námořní dron

Mezitím se na scéně objevila další důležitá námořní zbraň: námořní dron, což je v podstatě vysokorychlostní bezpilotní člun plný výbušnin. Ukrajinské úřady veřejně hovořily o vývoji takových zbraní v listopadu 2022.

Prvním ruským plavidlem, o němž se předpokládá, že se stalo terčem útoku námořního dronu, byla výsadková loď třídy 775 Oleněgorskij Gorňak. Ukrajinský námořní dron ji těžce poškodil loni v srpnu u ruského černomořského přístavu Novorossijsk, píše RFE/RL.

Letošní únor byl podle stanice pro Černomořskou flotilu obzvláště těžký, hned zkraje měsíce se u Krymu podle ukrajinské rozvědky potopila korveta Ivanovec po zásahu ukrajinskými námořními drony Magura V5. O necelé dva týdny vojenská rozvědka hlásila potopení lodi Cezar Kunikov. Pokud se informace potvrdí, půjde o pátou výsadkovou loď třídy Ropucha, kterou Ukrajina vyřadila z provozu, upozorňuje stanice. Moskva se nevyjádřila.

Ztráta pěti vyloďovacích plavidel by výrazně omezila schopnost ruské armády přepravovat těžkou techniku, jako jsou tanky nebo obrněné transportéry, a také zásoby či vojáky na pobřeží ukrajinské pevniny a na Krym, píše RFE/RL. Pokud by byl most spojující Krym s Ruskem zničen či poškozen, mohlo by to představovat riziko pro ruské síly na poloostrově.

"Neuvěřitelně důležité ekonomické záchranné lano"

Byť ztráty ruské Černomořské flotily nezastavily její hrozbu, ukrajinské úspěchy v jejím případě podle rádia představují morální i taktické vítězství. Ruské operace v Černém moři byly výrazně ovlivněny, plavidla flotily jsou nucena plout dále od Krymu a břehů pevninské Ukrajiny.

"Úspěch Ukrajiny na moři má jen malý vliv na průběh pozemní války a pozemní válku rozhodně nevyhraje. Vytvořil však neuvěřitelně důležité ekonomické záchranné lano, které může Kyjevu nabídnout větší šanci udržet se déle," řekl Michael Petersen, ředitel amerického institutu námořních studií věnujících se Rusku (RMSI).

Ruské lodi mohou stále útočit na Ukrajinu střelami odpalovanými z moře, musí tak ovšem podle Plunketta činit z větší vzdálenosti, což dává ukrajinské obraně více času na varování civilistů a zaměření střel. "Ukrajina provedla klasickou asymetrickou (vojenskou) akci proti výrazně silnějšímu protivníkovi.... Identifikovala slabiny ruských operací a pak na ně systematicky a důsledně vyvíjela tlak," řekl Plunkett. Podle Petersena Ukrajinci prokázali, že jsou na moři technologicky a takticky mnohem inovativnější než Rusové.

RFE/RL zároveň připomíná, že další ruské flotily, Severní a Tichomořská, zůstávají silnými nástroji Kremlu. Ruské ponorky, zejména plavidla s jadernými balistickými střelami, jsou výkonné, nenápadné a pravděpodobně se vyrovnají ostatním ponorkovým flotilám, včetně amerických, napsala stanice.

