U Itálie se potopila jachta. Jeden člověk zemřel, pohřešuje se i britský podnikatel

Nejméně jeden člověk zahynul a šest dalších je pohřešováno poté, co se u pobřeží italského Palerma potopila jachta plující pod britskou vlajkou. Na palubě bylo 22 lidí, z nichž 15 včetně ročního dítěte se italským záchranářům podařilo zachránit. Pátrání po pohřešovaných pokračuje a zapojil se do něj i vrtulník. Podle britského deníku The Guardian je mezi pohřešovanými i podnikatel Mike Lynch.

Devětapadesátiletý Lynch, známý jako zakladatel společnosti Autonomy Corporation, je podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním jedním ze čtyř pohřešovaných Britů, zatímco jeho manželka Angela Bacaresová byla zachráněna. Pohřešují se také dva Američané a jeden Kanaďan. Lynchův mluvčí se zatím odmítl vyjádřit, píše The Guardian. Předpokládá se, že se téměř 50 metrů dlouhé plavidlo potopilo, když oblast zasáhlo tornádo. Na palubě lodi, která vyplula v neděli večer z přístavu Porticello, byli většinou Britové. Podle italského zpravodajského serveru Il Fatto Quotidiano se jachta potopila v pondělí ráno kolem páté hodiny. Potápěči už se podle některých zdrojů dostali k vraku, který je v hloubce 49 metrů asi 800 metrů od pobřeží. Italský deník Corriere della Sera uvedl, že se jachta jmenovala Bayesian a postavili ji v italských docích Perini v roce 2008. Luxusní loď má hliníkový trup a podle internetových stránek specializovaných na jachty je její kapacita 12 hostů a až desetičlenná posádka.