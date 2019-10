Tvrdá rána pro Johnsona. Severoirská DUP odmítla některé návrhy ohledně brexitu

Severoirští unionisté (DUP) nesouhlasí s některými částmi návrhů ohledně brexitu, o nichž vyjednává Británie s Evropskou unií. Strana to uvedla v novém prohlášení.

"Nemůžeme podpořit návrhy ohledně cel, ohledně spolurozhodování, nejasnosti panují i kolem daně z přidané hodnoty," uvedli zástupci DUP. Jejich podpora je přitom považována za zásadní pro to, aby premiér Boris Johnson dohodu dokázal prosadit v britském parlamentu včas před 31. říjnem, kdy hodlá svou zemi z Evropské unie vyvést.

Oznámení DUP označují britská média za tvrdou ránu pro Johnsona.

O podrobnostech brexitové dohody, na jejímž základě by měli Britové evropský blok opustit, jednali ve středu do pozdního večera zástupci obou stran. Podle neoficiálních dostupných informací našli sice shodu ve většině sporných bodů, nedokázali však vyřešit otázku systému výběru daně z přidané hodnoty za situace, kdy by Severní Irsko de facto zůstalo součástí evropského jednotného trhu. Není tak příliš pravděpodobné, že by dohodu schvaloval nyní začínající summit EU.