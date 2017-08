Stopka pro kraťasy a tenisky. Lezce bez vhodného vybavení čekají na Mont Blancu pokuty

před 11 minutami

Teplá bunda, sluneční brýle, lyžařská maska nebo horolezecká obuv jsou na seznamu povinného vybavení pro každého, kdo by chtěl vystoupat na nejvyšší horu Evropy. Rozhodl o tom starosta alpského města Saint-Gervais, ze kterého milovníci vysokohorské turistiky na Mont Blanc často vyrážejí. Ti, kteří neuposlechnou, můžou dostat pokutu ve výši zhruba 900 korun. Starosta se tak snaží zabránit dalším úmrtím, ke kterým na vysokohorském ledovci v poslední době dochází.

Starostu francouzské obce Saint-Gervais, ze které milovníci horské turistiky často vyrážejí dobýt známý vrchol, vedla k tomuto kroku úmrtí, ke kterým v okolních Alpách v poslední době došlo.

Naposledy výstup na Mont Blanc nepřežil 42letý ukrajinský horolezec. Jeho zmrzlé tělo objevili záchranáři v sobotu.

Starosta Jean-Marc Peillex proto vydal vyhlášku, podle které může místní policie udělit nepřipraveným turistům pokutu ve výši až 35 eur (přes 900 korun), píše list The Guardian.

Mont Blanc je alpský ledovec, jehož vrchol je položený 4809 metrů nad mořem. Přesto se na něj minulý týden pokusil vylézt i francouzský turista v krátkých kalhotách a teniskách.

Stejně jako zmíněný Ukrajinec, ani Francouz, který výlet podcenil, nepřežil.

Vysokohorská turistika

"Jsem rozzuřený. Zdolání Mont Blancu patří do vysokohorského horolezectví. Je to alpinismus s velkým A," prohlásil minulý týden Stéphane Bozon, podplukovník četnictva ve francouzském Chamonix poté, co tamní horská služba našla Francouzovo tělo.

Starosta Jean-Marc Peillex žádá vládu v Paříži, aby poslala do horské oblasti víc policistů. Ti by podle něj dohlíželi na dodržování pravidel vysokohorské turistiky a správné výbavy.

Na seznamu věcí, které by amatérským horolezcům neměly chybět, jsou například sluneční brýle, horolezecká obuv, lyžařská maska a teplá, větru odolná bunda.

Vyhláška bude rozvěšená na horských cestách. Pro jistotu v několika jazycích: francouzsky, anglicky, německy a rusky.

Lidé, kterým by některá z požadovaných věcí chyběla, budou nejdřív ústně varováni. V případě nutnosti může policie udělit i pokutu.

Starosta chce zabránit nezodpovědným turistům riskovat vlastní život. Podobných případů přitom v okolí Mont Blancu přibývá.

Na začátku srpna musela tamní horská služba dokonce zachránit a helikoptérou evakuovat Maďarku s jejími dvěma teprve devítiletými syny.

Před dvěma týdny zemřel při výstupu na Mont Blanc český turista. O život přišel při pádu z výšky 500 metrů, když jeho výpravu zastihlo nepříznivé počasí.

Chce to vybavení, ale i zkušenosti

Někteří lezci by přitom byli na nevybavené a nezkušené turisty ještě přísnější. Podle profesionálního horolezce Lionela Tassana například chybí na seznamu doporučené výbavy helma nebo rukavice.

Celá vyhláška navíc může mít podle něj úplně opačný dopad.

"Někteří lidé si teď můžou myslet, že pokud budou mít toto vybavení, znamená to, že jsou připraveni. Bez toho, aby vůbec zvážili vlastní zkušenosti," pochybuje Tassan v otevřeném dopise, který poslal starostovi Saint-Gervais.