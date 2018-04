před 1 hodinou

Turecko prodlouží výjimečný stav zavedený po nezdařeném pokusu o státní převrat v červenci 2016. Bude to již posedmé. O prodloužení tohoto opatření, které by jinak vypršelo ve čtvrtek, rozhodla dnes bezpečnostní rada, jíž předsedal prezident Recep Tayyip Erdogan. Krok ještě musí ratifikovat parlament, u kterého se neočekává, že by záměru kladl větší překážky. Výjimečný stav, který kabinetu umožňuje vládnout pomocí dekretů, je prodlužován vždy o tři měsíce. Dvě velké opoziční strany jsou tradičně proti. Podle nich vláda výjimečný stav využívá k pronásledování svých odpůrců, včetně novinářů a opozičních poslanců. Poprvé byl vyhlášen v červenci 2016 po armádním pokusu o převrat.

