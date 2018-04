První Putinova zahraniční cesta po znovuzvolení. S Erdoganem jednal o hospodářské spolupráci

před 1 hodinou

Ruský prezident Vladimir Putin spolu se svým tureckým protějškm Recepem Tayyipem Erdoganem sledoval zahájení výstavby jaderné elektrárny.

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin znovu potvrdili posílení hospodářské a obranné spolupráce mezi oběma zeměmi. V Ankaře se sešli, aby sledovali oficiální zahájení ruské výstavby jaderné elektrárny v tureckém Akkuyu. Poté spolu konzultovali vývoj ve výstavbě plynovodu Turkish Stream a v realizaci dodávky ruského protiraketového obranného systému S-400. Jde o Putinovu první cestu do zahraničí od jeho březnového opětovného zvolení prezidentem.

Putin, který se v Turecku zdrží do středy, při této příležitosti řekl, že je vděčný Turecku, že výstavbě jaderné elektrárny dalo status strategického projektu, což znamená, že bude jeho úspěšné realizaci věnovat výrazné úsilí. Elektrárna v Akkuyu by měla pokrýt deset procent turecké spotřeby elektřiny. Podle Erdogana investice do projektu překročí 20 miliard dolarů (413 miliard Kč).

Elektrárnu, jejíž reaktor má zahájit provoz v roce 2023, buduje ruská státní společnost Rosatom, která v ní má vlastnit 51procentní podíl. Pro zbytek hledá společníky. Podle tureckého listu Daily Sabah ale potenciální turecké partnerské společnosti z projektu v únoru ustoupily.

Oba prezidenti, kteří položení "základního kamene", ve skutečnosti betonování základní desky, sledovali prostřednictvím živého videopřenosu, se věnovali i dalším společným hospodářským projektům.

Jde zejména o výstavbu plynovodu Turkish Stream, který navrhlo Rusko před několika lety jako náhradu za nezdařený plán plynovodu South Stream obcházejícího Ukrajinu. Jednou z větví plynovodu Turkish Stream má téct ruský plyn do Turecka a druhou do jižní Evropy. Stavba má být dokončena koncem příštího roku. Podle Erdogana výstavba druhé větve rychle postupuje.

Rusko má Turecku také dodat moderní protiraketové střely S-400, které by přes výhrady Severoatlantické aliance měla Ankara obdržet podle dohody z prosince do roku 2020. Putin podotkl, že Rusko dodávku komponentů urychlí. A Erdogan nevyloučil i turecko-ruskou spolupráci na dalších vojenských projektech. Bližší podrobnosti ale neposkytl.

Ve středu mají Putin s Erdoganem na programu setkání s íránským prezidentem Hasanem Rúháním. Zaměřit se mají na otázku posílení příměří v Sýrii. Očekává se společné prohlášení.