Erdogan: Zahájili jsme operaci proti PKK v Iráku, chystáme i její rozšíření na sever Sýrie

před 1 hodinou

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jeho armáda zahájila operace v iráckém regionu okolo města Sindžár. Stalo se tak dva dny poté, co se objevily zprávy, že se separatistická Strana kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci, hodlá z místa stáhnout. "Už dříve jsme oznámili, že půjdeme do Sindžáru. Teď jsme tam zahájili operace. Boj je vnější i vnitřní," oznámil v neděli Erdogan bez dalších podrobností. Turecká armáda v brzké době podle prezidenta rovněž hodlá rozšířit svou operaci proti kurdským oddílům na severu Sýrie, a to asi 40 kilometrů od Aleppa ve městě Tal Rifaat.

autor: ČTK | před 1 hodinou