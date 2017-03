AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Ankara si přeje získat od Ruska raketový systém S-400, protože státy NATO nenabídly zajímavou alternativu. Řekl to ve čtvrtek turecký ministr obrany Fikri Işik. Ankara by navíc mohla koupi financovat půjčkou od Ruska. Tento postup by byl patrně vnímán jako urážka pro NATO a další zátěž pro již tak napjaté vztahy Turecka s Německem i USA, napsala turecká agentura Anadolu. Işik prohlásil, že Turecko se napřed obrátilo na partnery v NATO. Ti ale prý Ankaře nenabídli dostatečně atraktivní obchod. "Bohužel jsme nezaznamenali žádnou jasnost a solidaritu, pokud jde o sdílení technologií a výhodnost ceny," oznámil ministr s tím, že ruský systém by neměl být začleněn do protivzdušné obrany NATO.

autor: ČTK