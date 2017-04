Turci hlasují o změnách ústavy. Pokud budou v referendu souhlasit, Erdoganova moc strmě vzroste

před 2 minutami

V neděli se v Turecku uskuteční dlouho očekávané referendum k zásadním návrhům změny ústavy. Ty by, pokud budou Turci souhlasit, zajistily přeměnu státu na prezidentský systém a výrazně posílily pravomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který by mohl vládnout až do roku 2029. K více než 160 000 urnám může přijít 55 milionů Turků. Čas hlasování je ve 32 východních provinciích od 06:00 do 15:00 SELČ a hodinu později ve zbytku země.

Doporučujeme

Ankara - Turečtí občané mají v neděli možnost vyslovit se v referendu k návrhu zásadní změny ústavy. Pokud budou souhlasit, zajistí tak přeměnu současného politického parlamentního systému na prezidentský a významně posílí pravomoci hlavy státu.

Současný prezident Recep Tayyip Erdogan by se pak mohl u moci udržet do roku 2029. V důrazné kampani sliboval, že nová ústavu Turecku zajistí stabilitu, skoncuje s nejistým koaličním vládnutím a otevře účinnou cestu k boji proti terorismu.

K více než 160 000 urnám může přijít 55 milionů Turků. Čas hlasování je ve 32 východních provinciích od 06:00 do 15:00 SELČ a hodinu později ve zbytku země. První výsledky se čekají kolem 23:00 SELČ. Zveřejňování průzkumů z volebních místností je zakázáno, dokud zákaz nezruší volební komise, což se očekává kolem 20:00.

Předpokládá se vysoká účast, úřady hovořily až o 80 procentech hlasujících. Erdogan by si přál přijetí návrhu až 60 procenty hlasů, průzkumy z posledních dní ale ukazovaly, že tábor podporující změnu sice zvítězí, ale jenom 51 až 52 procenty.

Kvůli zajištění bezpečnosti bylo do služby povoláno přes 250 000 policistů a zhruba 120 000 strážníků. Životně důležité objekty a infrastrukturu bude hlídat 17 000 vojáků a policistů.

autor: ČTK

Související články