Erdoganův den D se blíží. Kontroverzní referendum o reformě ústavy může pohřbít demokracii v Turecku

před 30 minutami

Turci budou v neděli 16. dubna hlasovat v klíčovém referendu o změně ústavy. Ta by měla zajistit výrazné posílení pravomocí dosavadního prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Legitimizoval by tak svůj mimořádně velký neformální vliv na dění v Turecku. A mohl by taky zůstat u moci až do roku 2029. Kritici toho kroku hovoří o konci demokracie v Turecku. Erdoganovi příznivci to rezolutně odmítají. O co v referendu konkrétně jde? A jaká je současná atmosféra v Turecku? Odpovědi na otázky najdete v našem přehledu.

Doporučujeme

Ankara - Může to být jeden z nejdůležitějších dní v novodobé historii Turecka.

V neděli 16. dubna budou Turci v referendu hlasovat o reformě ústavy. Návrh konstitučních změn v lednu odhlasoval turecký parlament a vzápětí ho schválil prezident Recep Tayyip Erdogan.

Tomu by nový návrh dával do rukou pravomoci, které jeho kritici přirovnávají ke konci demokracie v zemi.

V tureckém parlamentu v lednu pro novou ústavu nakonec zvedlo ruku méně než dvě třetiny poslanců. Tedy jen prostá většina. K tomu, aby nová ústava vstoupila v platnost, musí ji Turci schválit v referendu. Prezident Erdogan mluví o pokračování proměny Turecka, jeho kritici o začátku autoritativní vlády v zemi.

O co v referendu jde?

Pokud by se voliči vyslovili pro reformu ústavy, změnil by se turecký politický systém z parlamentního na prezidentský.

Prezidenta by volili přímo lidé. Byl by šéfem výkonné moci a zároveň hlavou státu.

Kritici dodávají, že změna ústavy je šitá na míru současnému tureckému prezidentovi Erdoganovi.

Role prezidenta byla v Turecku donedávna víceméně ceremoniální. Měl jen omezený vlivem na výkonnou politiku. To se ale změnilo poté, co se hlavou státu stal Recep Tayyip Erdogan.

Díky charismatické osobnosti a silné podpoře mezi voliči i poslanci své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), kterou spoluzaložil, získal Erdogan obrovský neformální vliv v zemi, který přesahuje jeho formální pravomoci.

Svoji výsadní pozici chce teď Erdogan formalizovat. A prodloužit. Nová ústava by mu totiž umožnila kandidovat do prezidentského úřadu ještě dvakrát. U moci by tak mohl zůstat až do roku 2029.

Jaká je nyní atmosféra v Turecku?

Referendum se bude odehrávat ve velmi napjaté atmosféře, která v zemi panuje od loňského července, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o puč, mířícímu proti prezidentu Erdoganovi.

Ten proto prohlašuje, že radikální změny v zemi jsou nevyhnutelné.

Turci žijící v cizině hlasují v referendu, ve kterém prezident Recep Tayyip Erdogan žádá víc pravomocí. Prý tím zajistí zemi větší stabilitu. | Video: Reuters | 00:53

Erdogan zavedl ihned po neúspěšném pokusu o převrat v Turecku výjimečný stav.

Ze zosnování puče obvinil duchovního Fethullaha Gülena, který žije od konce 90. let v americkém exilu, a jeho stoupence. Gülen ale toto nařčení odmítl.

Brzy po pokusu o převrat následovaly rozsáhlé čistky mezi státními zaměstnanci. Na dlažbě nebo ve vězení skončily desítky tisíc lidí, především příslušníci armády a policie, soudci, učitelé a stoupenci opozice.

Podle listu The Guardian se za mřížemi od loňského července ocitlo také 152 novinářů.

K represi mnohdy stačila jen podezření, že někdo sympatizuje s odpůrci prezidenta Erdogana.

Turecko navíc čelí řadě teroristických útoků, ke kterým se hlásí tzv. Islámský stát. Za dalšími krvavými útoky stojí turečtí Kurdové, kteří po krachu mírových rozhovorů v červnu 2015 obnovili svoje povstání na jihovýchodě země.

O čem přesně budou Turci v referendu hlasovat?

Celý balík navrhovaných ústavních změn zahrnuje 18 bodů, které se týkají především výkonné moci a zákonodárců. Patří mezi ně například zrušení funkce premiéra.

Prezident by měl mít možnost jmenovat a odvolávat vládu. Stejně jako mít několik viceprezidentů.

Parlament už by nekontroloval práci vládních ministrů a přišel by o právo navrhovat hlasování o nedůvěře vlády.

Nová ústava počítá s některými prvky kontroly a rovnováhy moci. Parlament by mohl přehlasovat prezidentova rozhodnutí v některých oblastech. Mohl by taky zahájit vyšetřování, a dokonce - s dvoutřetinovou většinou - stíhat prezidenta, pokud by se dopustil velezrady.

Změny ústavy by taky prezidentovi zaručily možnost zůstat ve své politické straně. V současné době musí hlava státu po svém zvolení formálně přerušit jakékoli politické vazby a být nadstranická. Prezident Erdogan by se ale po konstitučních změnách mohl oficiálně vrátit do čela své politické Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

Které politické strany v Turecku jsou pro referendum?

Pro reformu ústavy jsou příznivci současného prezidenta a jeho AKP. Tvrdí, že reforma je nezbytná kvůli zefektivnění turecké vlády v novém politickém prostředí.

Konstituční změny podporuje překvapivě taky pravicová Strana nacionalistického hnutí (MHP), která byla doposud proti prezidentskému systému. Podle serveru Deutsche Welle se spekuluje o tom, že lídrovi MHP Devletu Bahcelimu slíbili Erdoganovi lidé post viceprezidenta, pokud jeho strana reformu podpoří.

První a třetí nejsilnější strana v tureckém parlamentu jsou tedy pro změnu ústavy.

Které politické strany jsou proti referendu?

S uspořádáním referenda zásadně nesouhlasí dvě zbývající strany, zastoupené v tureckém parlamentu.

Jde o středolevou Republikánskou lidovou stranu (CHP) a levicovou Lidovou demokratickou stranu (HDP).

Jak argumentují příznivci ústavních změn?

Jsou přesvědčení, že změny povedou k vytvoření "silného Turecka".

Prezident bude mít dostatečné pravomoci, aby mohl podnikat účinné kroky na podporu hospodářského růstu. Jako opačný příklad připomínají 90. léta minulého století, kdy v Turecku vládl koaliční kabinet, jehož neustálé hádky vedly k ekonomické recesi a vysoké inflaci.

Silný prezident bude podle příznivců konstitučních změn lépe schopen čelit terorismu a nárůstu násilí ze strany Kurdů i teroristické sítě Islámský stát.

Současná ústava je podle jejich názoru zastaralá a vede ke vzniku institucí s nejasnými pravomocemi, což je mnohdy blokuje a ochromuje.

Upozorňují taky, že v návrhu ústavních změn jsou zároveň některé pojistky, které by prezidentu nedaly možnost vládnout neomezeně. Například pravomoc parlamentu odvolat prezidenta nebo vypsat předčasné prezidentské volby.

Co říkají odpůrci ústavní reformy?

Kritici namítají, že prezidentský systém zavede v Turecku režim "jednoho muže", konkrétně Recepa Tayyipa Erdogana.

Ten je podle nich čím dál více autoritářský.

Připomínají rozsáhlé čistky v posledních měsících, stejně jako prezidentovu neschopnost přijmout jakoukoliv kritiku.

Případné posílení pravomocí prezidenta podle nich povede k pokračování čistek ve státních úřadech, policii, armádě, na soudech a v akademické obci.

Odpůrci změn taky tvrdí, že v nové verzi ústavy nebude zakotven dostatečný systém kontroly a rovnováhy. Nikdo nebude moci zabránit šíření prezidentovy moci, pokud zmizí parlamentní kontrola výkonné moci.

Pokud bude prezident mít možnost jmenovat klíčové soudce v zemi a bude moci zůstat ve své politické straně, posílí to zásadně jeho formální i neformální vliv.

Kolik Turků bude mít možnost v referendu hlasovat?

V zemi žije zhruba 80 milionů obyvatel, z nich přes 50 milionů má volební právo. K tomu je ale potřeba připočítat ještě 5,5 milionu Turků, žijících v cizině.

Ti mohli hlasovat ve svých domovských zemích (většina hlavně v zemích EU) předem. Jejich hlasování skončilo 9. dubna.

Hlasy od Turků v zahraničí můžou výsledek referenda významně ovlivnit. Zastánci obou táborů se proto snažili propagovat své názory i v zahraničí.

Jak referendum ovlivní postavení Turecka v Evropě?

Už samo uspořádání referenda silně narušilo vztahy Turecka s Evropou.

Turecká vláda nechala špehovat turecké občany žijící v evropských zemích. A reagovala velmi emotivně, když některé země, hlavně Nizozemsko, odmítly dát jejím ministrům prostor pro agitaci před referendem.

Prezident Erdogan obvinil německou kancléřku Angelu Merkelovou i další evropské lídry, že používají "nacistické praktiky".

Už tak slabé naděje na potenciální budoucí vstup Turecka do Evropské unie tak ještě více ochladly.

Jak referendum pravděpodobně dopadne?

Výsledek bude podle odhadu britského deníku Guardian velmi těsný. Předvolební průzkumy se silně odlišovaly a turečtí voliči jsou před plebiscitem rozdělení na dva nesmiřitelné tábory.

Výsledek tak může záviset na zhruba deseti procentech doposud nerozhodnutých voličů.

Na operetní představení to bylo příliš krvavé a ničivé, na skutečný puč příliš zpackané. Trest smrti ale Erdogan nezavede, říká Tomáš Laně. | Video: Martin Veselovský | 17:14

autor: Hana Vařáková

Související články