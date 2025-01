Trumpův proslov byl bezprecedentně agresivní a asertivní, říká amerikanista Beneš

Donald Trump se v pondělí stal oficiálním 47. prezidentem Spojených států. S amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity rozebíráme Trumpův inaugurační projev, co stihl Trump podepsat a co bude znamenat změna kurzu pro Evropu.

Byl projev Donalda Trumpa překvapivý?

Čekalo se, že inaugurační projev bude kritický a patriotický, ale nakonec byl bezprecedentně agresivní a asertivní. Vůči odcházejícímu prezidentovi, vyhlášením úmyslu ovládnout Panamský průplav, ohlášením revoluce zdravého rozumu.

Je Trumpova expanzivní politika něco, co jeho voliči chtějí?

Trumpovi voliči chtějí, aby byla America First a aby byla America Great Again. Takže byť je to na jednu stranu izolacionistický postoj, kdy se budou USA zaobírat především vlastními zájmy a samy sebou, zahrnuje také nějakou míru expanzionismu a vůle ovládat více sféru vlivu, do níž Panamský průplav nebo Grónsko jednoznačně patří.

Je něco z toho, co Trump včera stihl podepsat, úplně nečekaného?

Všechny hlavní exekutivní příkazy byly očekávané. Za mě nejvíce přelomové je vyhlášení zrušení právní zásady a precedentu, podle které dítě nabývá státního občanství státu, na jehož území se narodilo. To bylo udělováno dětem, i přestože ani jeden z rodičů nemá americké občanství nebo je v zemi nelegálně.

Jaký vzkaz vyslal Trump v projevu Evropě?

Paradoxně jsou to dva vzkazy: připravte se na tvrdá obchodní vyjednávání. A v otázce Ukrajiny s USA příliš nepočítejte, my máme dost svých důležitějších zájmů.

Pokud by volby na podzim vyhrálo hnutí ANO, zlepší se vzájemné americko-české vztahy?

Současná pragmatická politika Fialovy vlády by s drobnými obměnami pokračovala i za potenciálně jednobarevné vlády ANO. Česko již nějakou dobu razí realismus a pragmatismus s ohledem na bezpečnostní a obchodní politiku.

Trump chce po inauguraci zveřejnit tajné spisy o smrti Kennedyů. O co jde?

Spoustu lidí, kteří volí Donalda Trumpa, mají rádi konspirační teorie. Trump miluje konspirační teorie, rád je rozviřuje. Vzpomeňme si na to, že Trump obvinil Teda Cruze, že se jeho otec podílel na vraždě Johna Kennedyho v roce 1963. Reprezentuje se jako někdo, kdo odhalí Američanům tajemství, jak někdo tajně ovládá americkou vládu. Jestli to jsou židé, nebo je to někdo jiný.

Co řekl Trump samotným výběrem pozvaných hostů?

Když se člověk podívá na to, kdo je pozván, ať už za Čínu, nebo z Evropské unie, případně z Británie, tak to ukazuje, že Donald Trump se přátelí, nebo se chce přátelit s populisty, spíše pravicově zaměřenými politiky a bude jim asi fandit i v následujících různých volbách v daných zemích. U českých politiků je to totéž. Patří do skupiny ztotožňující se s hodnotami, které Trump reprezentuje. Spousta z nich si lístky na ceremoniál koupila.